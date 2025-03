Muziekclubs 4AD en Les 4Écluses doorbreken de grensmuur met nieuw Europees project ‘TRANS4MUZIQ’

Live muziek mag geen grenzen kennen. Met dat uitgangspunt beginnen de Diksmuidse Muziekclub 4AD en het Duinkerkse Les 4Écluses dit jaar aan een nieuw Europees project waarbij publiek en artiesten de weg worden gewezen in het muzieklandschap van de grensregio.

Hoewel er al lang geen sprake meer is van een ‘harde grens’ tussen Frankrijk en België, is het nog steeds niet vanzelfsprekend voor artiesten en publiek om de stap over de grens te zetten. Dankzij de steun van het Europese programma Interreg VI France-Wallonie-Vlaanderen – dat inzet op grensoverschrijdende samenwerking – kunnen de Diksmuidse Muziekclub 4AD en het Duinkerkse Les 4Écluses het komende jaar initiatieven opzetten om bruggen te slaan tussen vrijwilligers, artiesten en publiek in beide landen onder de noemer ‘TRANS4MUZIQ’.

“Het doel van het project is het oversteken van de grens in het kader van live muziek te stimuleren door uitwisselingen tussen beide clubs. Zo gaan de teams van 4AD en Les 4Écluses elkaars werking beter leren kennen, organiseren we bustrips (met nevenprogramma) tussen de concertzalen voor het grote publiek en proberen we opkomend talent de grens over te helpen en nieuwe artistieke verbindingen te creëren”, aldus Stijn Dangreau die de communicatie van 4AD verzorgt. “De eerste kennismakingen tussen de teams van 4AD en Les 4Écluses zijn net achter de rug en waren meteen heel interessant. Onze clubs liggen op amper 30 kilometer van elkaar verwijderd, maar je merkt dat er grote verschillen en gelijkenissen te vinden zijn waar we eerder niet bij stilstonden.”

Tijdens de ‘Week van de Belgische Muziek’ werd al samengewerkt met Waalse artiesten. “Eerder dit jaar nam 4AD al deel aan een ander grensoverschrijdend project tijdens de ‘Week van de Belgische Muziek’. Daarbij werden op verschillende plaatsen in het land concerten georganiseerd met zowel Vlaamse en Waalse artiesten. Nu richten we ons op die andere grens zo dicht bij onze club, die met Frankrijk”, geeft Stijn Dangreau nog mee. “Binnenkort vinden ook al de eerste uitwisselingen tussen de vrijwilligers van de Noord-Franse en West-Vlaamse clubs plaats. De publieke evenementen kan je binnenkort ontdekken op de site van 4AD en Les 4Écluses. Het project loopt nog tot de zomer van 2026.”