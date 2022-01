Muziekclub De Zwerver opent concertjaar zondag met Steve Wynn

Muziekclub De Zwerver maakte zopas zijn concertagenda bekend en er zitten een paar heel aardige concerten tussen. Het eerste concert dat plaatsvindt op zondag 30 januari is er alvast eentje om de vingers bij af te likken, want dan komt Steve Wynn naar De Zwerver in Leffinge.

Lode Pauwels: “Het concert zal plaatsvinden om 20.30 uur in de zaal voor een zittend publiek, maar we zorgen voor een gezellige sfeer met veel barkrukken en hoge tafels om het clubgevoel zo optimaal mogelijk te maken.”

R.E.M. en The Black Crowes

Steve Wynn is de ex-frontman van The Dream Syndicate, maar ook een songwriter die al meer dan 300 nummers van zijn hand opgenomen en uitgevoerd zag door onder meer R.E.M. en The Black Crowes. Sedert 1981 toert hij quasi onafgebroken de wereld rond, solo of met zijn groep.”

Wie er bij wil zijn betaalt 10 euro in voorverkoop en 12 euro de dag zelf, met een Z-pas kom je gratis binnen.

Volgende week, op vrijdag 4 februari, is er in café De Zwerver, een concert met DVKES met de release van hun tweede plaat Echoplasm. “Frontman is Leffingenaar Joos Houwen. De aanvang is 21 uur en hier betaal je 8 euro in voorverkoop en 10 euro de avond zelf.”

Op 12 februari is er de moeder van aller rockrally’s Humo’s Rock Rally in zaal De Zwerver. De aanvang is om 18 uur. Eén winnaar komt uit de voorronde die in Leffinge wordt georganiseerd en er zijn bands uit Oostende, Menen, Ieper, Kortrijk, Brugge en Gent.

Ook daarvoor is de prijs 10 euro in voorverkoop, 12 euro aan de deur en met Z-pas gratis. Nog dit, de concerten op 6 februari met Neal Francis en op 11 februari met Dummy zijn uitgesteld. Er komt nog een nieuwe datum, maar deze is nog niet bekend.