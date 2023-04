Muziekclub 4AD in Diksmuide viert 35 jaar: “Dit is een tweede thuis voor ons”

Het voorbije weekend was het volop feest in 4AD: 35 uur aan een stuk werden gratis optredens en heel wat randanimatie voorzien voor de bezoekers. Patrick Smagghe, oprichter van de muziekclub, kijkt tevreden terug op een ongelofelijk fantastisch weekend.

“Het was dolle pret, keihard werk voor de vrijwilligers maar ook heerlijk genieten. We kregen mensen van over de hele provincie, maar ook van Oost-Vlaanderen over de vloer. Die mensen kwamen speciaal hiernaartoe kwamen om mee te vieren, om herinneringen op te halen aan de beginjaren. Er waren ook heel wat jonge mensen die voor het eerst kwamen proeven van de sfeer bij 4AD. Ontelbare bezoekers kwamen er. Het terras, het café, de zaal en de straat alles was overvol, de bar kon bijna niet volgen. Heerlijk was het om al die mensen van vroeger eens terug te zien die hier speciaal voor de verjaardag van 4AD nog eens, soms zelfs van heel ver, naartoe komen.”

Tweede thuis

We ontmoeten Heather Stael (24) die in Gent woont en ook speciaal met haar vrienden naar 4AD is afgezakt: “Het is hier een tweede thuis geworden. Ik kom hier al een achttal jaren en ben intussen ook al twee jaar vrijwilliger. Je komt hier terecht in een hechte vriendengroep, gewoonweg fantastisch! Voor de viering van 35 jaar 4AD ben ik speciaal twee dagen afgekomen en het was zeker de moeite, super geslaagd!”

“We vroegen ons even af of de fundamenten van het gebouw wel sterk genoeg zouden zijn om de massa dansende mensen te dragen”

Ook Berry De Keyser (43) is vrijwilliger bij 4AD en geniet volop van het feest. “Ik ben al 27 jaar vrijwilliger bij 4AD, de sfeer is hier altijd optimaal. Gisteren was de sfeer fenomenaal met machtige muziek, er was heel wat ambiance. We vroegen ons even af of de fundamenten van het gebouw wel sterk genoeg zouden zijn om de massa dansende mensen te dragen”, lacht Berry. “Gisteren zagen we veel nieuwe mensen, vandaag zijn het vooral mensen die komen voor het optreden, maar ook mensen die genieten van het mooie weer om op het terras na te praten over de heerlijke sfeer, de prachtige optredens van de voorbije dagen. Zeker voor herhaling vatbaar!”

Muziek leren kennen

Uit Houthulst komen Regine Faes (58) en Bart Beeckaert (61) 4AD herontdekken. “Vroeger kwamen we hier wel vaker voor optredens en dergelijke, maar dat is al een hele tijd geleden. Vandaag zijn we hier om de sfeer te herontdekken samen met vrienden, maar ook om mensen van vroeger te ontmoeten. We hopen ook om nieuwe groepjes te leren kennen en op die manier andere muziek te leren kennen.”