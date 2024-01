Muziekcentrum Dranouter kijkt uit naar nieuw jaarprogramma: “Mikken op totaalbeleving”

Muziekcentrum Dranouter kijkt tevreden terug op 2023 en kijkt al reikhalzend uit naar een nieuw gevarieerd programma in 2024: van winterwandeling, tot Het Zesde Metaal, Sukr en Modderland.

Steven Reynaert (48) is de artistiek coördinator van Muziekcentrum Dranouter. Hij kijkt tevreden terug op 2023. “Overall was het een goed jaar. Er waren enkele optredens in sneltempo uitverkocht, zoals Brihang en Wannes Cappelle en Nicolas Callot.” Steven ziet wel een andere tendens in vergelijking met precorona. “Mensen beslissen vaker later om naar concerten te gaan. Bepaalde gaten worden de laatste week nog dichtgereden en we zien ook een stijging in de kassaverkoop. Het is geen uitzonderlijk fenomeen, ik hoor dezelfde geluiden bij andere cultuurcentra.”

Gezelligheid

Ook voor 2024 komt er weer een gevarieerd programma. “De mensen komen hier voor een totaalbeleving: iets eten in het eetcafé, naar het concert gaan en daarna nog nakaarten aan de bar. We willen deze gezelligheid steeds vertalen in een muzikaal-cultureel programma. De winterwandelingen van Yves Bondue gaan vanaf komend weekend van start. Ze bestaan 20 jaar en dit blijft een van onze succesrecepten. Verder programmeren we een gevarieerd aanbod aan binnenlandse en internationale folkgroepen. Hier komen vaak unieke groepen optreden en dit hebben we te danken aan onze goeie internationale reputatie.”

Modderland

Ook dit jaar staan er weer enkele bekende Vlaamse namen op het menu met Frank Van der Linden op 26 januari en Het Zesde Metaal op 16 februari. “Op 2 maart is er Little Bundles of Film, een productie van ons huis met de Belgische violiste Lotte Remmen en de Franse cellist Toby Kuhn. Zij vormen Bipolar Bows en brengen een voorstelling rond een aantal surrealistische stille films uit de jaren 1920 en 1930. Dit is een samenwerking met Cinematek.”

“Op 17 maart mogen we het Eenzame Westen verwelkomen met hun productie Sukr. In het hemelvaartweekend is er voor de tweede keer Modderland. Vijf vrouwelijke artiesten uit landen die betrokken waren bij WO I komen naar hier en maken een lied over een bepaalde locatie of een bepaald verhaal. Ze zullen optreden op verschillende locaties in Heuvelland. Daarvoor werd een fietsroute uitgestippeld en is er een nauwe samenwerking met de gemeente”, geeft Steven Reynaert nog mee.

