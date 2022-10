Muziekcarrière van Elvira Lawson alias Majé neemt vlucht

Elvira Lawson, als artiest beter bekend als Majé, is een rasechte Roeselaarse met Tongoleese roots. Ze studeert in de KU Leuven de richting rechten en dat is toch wel haar eerste passie. Een tweede is ondertussen singer/songwriter geworden.

In anderhalf jaar tijd bracht ze nu al haar derde single uit, Glitter Love genaamd. Daarmee veroverde ze ondertussen al veel muziekharten en ze stond al op de podia van de Vooruit in Gent, AB Brussel en op de Gentse feesten.

Eigen single

“Het idee om een eigen single uit te brengen is eigenlijk ontstaan in de muziekschool Stap! In Roeselare”, opent Elvira. “In de richting pop en jazz kreeg ik de kans om met mijn eigen muziek naar buiten te komen en met eigen composities uit te pakken tijdens de zogenaamde klasconcerten. Anderhalf jaar geleden bracht ik dan mijn eerste single uit: ‘Loud & proud’.”

Sindsdien gaat het voor haar in een stroomversnelling. “De reacties op mijn eerste single waren echt lovend. Dat gaf me een bevestiging om er verder mee te gaan. Mijn tweede single ‘Only You’ volgde al na een aantal maanden en nu is ‘Glitter Love’ ondertussen mijn lievelingsnummer geworden. De reacties op sociale media zijn lovend. “‘Wow’, ‘mega zot’, ‘goed bezig’ zijn er maar enkele die nu onmiddellijk bij me opkomen. Velen krijgen er zelfs een happy-gevoel van.”

“Vorige week mocht ik voor het eerst echt gaan optreden in Roeselare tijdens de voorstelling van de toekomstplannen van de stad in ‘De Spil’. Dat was wel een mooie eer voor mij. Eerder op het jaar heb ik ook al op de Gentse feesten gestaan, stond ik in de Vooruit en later op het jaar volgt zeker nog een uitgesteld festival in Brussel. Tot op heden zijn al mijn optredens al een mooie ervaring, op naar meer dus.”

“Wat in de toekomst blijft voorlopig een moeilijke vraag. Ik wil vooral gaan voor wat ik heel graag doe en dat is muziek maken in combinatie met rechten studeren. Zo kan ik mijn eigen energie verder delen met de mensen rondom mij. Hopelijk is dat zelfs tijdens een tournee in het binnen- en buitenland maar voorlopig zijn dat nog stille dromen. Mijn toekomst ziet er dus veelbelovend uit.” (SBR)