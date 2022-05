muziekatelier Amate Galli zet gedichten van Rodenbach op muziek: “Huis-, tuin- en liefdesgedichten”

Amate Galli, het alternatieve muziekatelier, heeft een cd klaar met elf gedichten van Rodenbach. “Voor deze productie konden we dankzij de steun van de stad Roeselare een beroep doen op enkele grote namen in het Vlaamse muzieklandschap”, zegt Frederik Turpyn.

Amate Galli is een veelzijdig project dat muzieklessen en workshops aanbiedt, kleinschalige concerten opzet en lokale cultuurinitiatieven ondersteunt. Het muzikale accent ligt vooral op folk, jazz, klassiek en blues. Ook voor Muzikaler bij Rodenbach verbond de band van Amate Galli enkele gedichten van Albrecht Rodenbach met deze genres. Dit initiatief past bij Dichter bij Rodenbach, het herdenkingsprogramma dat de stad Roeselare in dit Rodenbachjaar op het getouw zette.

“We selecteerden elf huis-, tuin- en liefdesgedichten uit het grote oeuvre van Rodenbach”, legt Frederik Turpyn uit. “We hebben bewust de meer politiek getinte gedichten geweerd, want we wilden dat alle medewerkers achter ons project konden staan. Meteen bereiken we ook een groter publiek.”

“We hebben de gedichten eerst vertaald naar het West-Vlaams en dat was een grotere klus dan gedacht. Na deze uitdaging gingen we op zoek naar de passende muzikanten. We zijn bijzonder trots dat we onze vaste Galli-band hebben kunnen aanvullen met enkele straffe en bekende artiesten. Zo spelen Wim Perneel van Crêpe Brûlée en Kimberly Claeys, de nieuwe frontvrouw van Kadril, met ons mee. Ook Peter Slabbynck van Red Zebra en Augustijn Vermandere, de zoon van Willem Vermandere zijn van de partij, net als Raf Walschaerts van Kommil Foo.”

Fantasiabier

“Met deze bezetting wordt het natuurlijk moeilijk om te gaan toeren. Al deze mensen samen krijgen voor een optreden is zo goed als onmogelijk, maar het lukte ons wel om binnenkort twee gelegenheidsconcerten te geven met deze topmuzikanten. Eentje in Koers op 11 juli en we hopen ook op Tuin der Lusten te staan in het najaar.”

“Op die concerten zal er ook een uniek biertje worden geserveerd. Brouwerij Triporteur uit Rumbeke creëerde speciaal voor die gelegenheden een Fantasiabier, genoemd naar het bekende gedicht van Rodenbach. Je zal er een blonde en bruine Fantasia kunnen proeven”, besluit Frederik Turpyn.

De cd Muzikaler bij Rodenbach kost 15 euro en kan men bestellen op de website van Amate Galli. (Bart Crabbe)

Meer info en bestellen op www.amategalli.be.