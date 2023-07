Muziek zit in de genen bij muzikale familie Dendievel: “Onze vijf zonen hebben een absoluut gehoor”

Vanaf september 2024 wordt Martijn Dendievel (27) chef-dirigent van de Hofer Symphoniker in het Duitse Beieren. Muziek zit in de genen van dit gezin uit de Molenstraat, waar de vijf zonen musiceren. “Ze hebben het van mij meegekregen”, knipoogt mama Kristien Devolder.

“Mijn man Guido is wiskundig hoogbegaafd, hij werkte jarenlang bij Picanol in Ieper. Maar muziek zit in de genen van de familie Devolder. Onze vijf zonen hebben dat geërfd”, vertelt Kristien Devolder (56), die zelf 25 jaar als violiste actief was bij het Collegium Instrumentale Brugense en nu nog pianobegeleider is aan het Brugs conservatorium. Toen we haar spraken was ze zich aan het voorbereiden voor een recital met jongste zoon Warre (15), die trompet speelt, in de Brugse Sint-Salvatorskathedraal.

“Onze kinderen hebben alle vijf een absoluut gehoor. Als iemand een noot speelt op een instrument, kunnen ze die meteen herkennen. Dat is iets dat ze van hun opa Gustaaf Devolder, die accordeon speelde, meegekregen hebben”, vervolgt de fiere mama.

Trots

Is ze trots op haar oudste zoon Martijn, nu die chef-dirigent wordt van het internationaal gerenommeerde orkest Hofer Symphoniker? Een taak die hij zal combineren met zijn job als Associate Conductor bij Symfonieorkest Vlaanderen. Kristien Devolder: “Natuurlijk! Maar ik zal nu niet luid hoera beginnen roepen. Het lag in de lijn der verwachtingen. Vergeet niet dat Martijn al vele muzikale prijzen gewonnen heeft en diverse toporkesten gedirigeerd heeft. Het is plezant, maar er zijn andere, ook belangrijke dingen in het leven.”

“Voor alle duidelijkheid, ik heb geen enkele van onze vijf kinderen ooit moeten dwingen om muziekschool te volgen. Ik was zelf een professioneel muzikante en was er geen voorstander van dat onze kinderen in mijn voetstappen zouden treden. Integendeel! Ik kende het muziekwereldje met al zijn ambetantigheden door en door. Ik wou hen bijgevolg zeker niet pushen en was zelfs verbaasd toen de dooppeter van Martijn op diens geboortekaartje schreef: proficiat met je muzikantje. Ik had een kind gekocht, geen muzikant!”

De vijf zonen met kerst 2020. © GF

“Als kind kon Martijn zich niet bezighouden, toen hij klein was. Ik was niet het type mama dat samen met haar zoontje op de grond met de speelgoedautootjes speelde. Bijgevolg leerde ik hem viool. Het was een test, ik had nog nooit muziekles gegeven aan zo’n jonge kinderen. Ik ontwikkelde een eigen methode, die we nadien ook voor ons kinderorkest Dieveliedo gebruikt hebben.”

Beetje lui

“Martijn had als kind iets houterigs in zijn houding. Toen hij de leeftijd had om naar het Brugs conservatorium te gaan – op achtjarige leeftijd – stelde ik voor om hem les te laten volgen bij de leerkracht cello. Die was pedagogisch sterk. Martijn was een betere cellist dan violist, hij had op dat instrument ook internationaal carrière kunnen maken. Maar hij was een beetje lui, had geen zin om elke dag urenlang dezelfde repetitieve oefeningen uit te voeren.”

Dirigent

“Martijn volgde ook slagwerk en toetsinstrumenten. Al lachend zei ik hem: je hebt nu alle troeven om dirigent te worden, want je kent iets van diverse instrumenten. Blijkbaar heeft hij dat onthouden, want hij leende partituren uit de bibliotheek van het conservatorium en nam die mee naar concerten om muziekstukken in de zaal mee te volgen, als ik optrad. En op zijn twaalfde mocht Martijn de kerstnachtmis op VTM dirigeren!”

“De andere zonen zijn automatisch gevolgd. Behalve Hannes (25), die heeft biomedische wetenschappen gestudeerd, hij speelde enkel als hobby contrabas, hoorn en gitaar. Drie kinderen hebben een liefde voor Duitsland, want ze wonen of studeren er nu: Martijn in Siegburg, Balder (21) studeert hobo in Berlijn en is vaak vervanger bij Opera Ballet Vlaanderen, Jasper (18) volgt een hogere opleiding fagot in München.“

“Onze jongste Warre (15), de Kinderkrak van KW, start in september zijn tweede jaar bachelor aan het conservatorium van Brussel. Enkele zonen behaalden hun diploma kunstsecundair onderwijs voor de middenjury, zodat ze vroeger, op 15 à 16-jarige leeftijd, aan hun hoger muziekonderwijs konden beginnen. Hun hersenen zijn dan nog in volle ontwikkeling en kunnen veel meer absorberen”, besluit Kristien Devolder.