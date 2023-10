Muziek van bekend Iepers straattheaterduo Kartje Kilo nu ook op vinyl

Een historisch moment noemen ze het zelf. Johan Feys (48) en Wouter Sinaeve (49) van Kartje Kilo presenteerden trots hun eerste Kartje Kilo-single op vinyl.

Kartje Kilo is de jongste jaren uitgegroeid tot een begrip in de straattheaterwereld. Sinds kort zijn Ieperlingen Johan Feys (48) en Wouter Sinaeve (49) elke donderdagavond op nationale televisie te zien tijdens hun rubriek Radio Mano Sport in Iedereen Beroemd.

Met Tegoare, Up Café en Camembert produceerden ze de voorbije jaren ook enkele muzikale oorwurmen. Johan – die een groot muziek -en vinylliefhebber is – en Wouter kondigden nu met trots hun eerste Kartje Kilo-single op vinyl aan. Ze lieten dit produceren bij het Zottegemse Dunkpressing.

Jubileumjaar

Komend weekend komt Kartje Kilo nog in actie in Breendonk en Antwerpen. Volgend jaar volgt dan een jubileumjaar. “Onze 20ste verjaardag willen we niet zomaar voorbij laten gaan en we zouden graag een nieuwe act brengen tijdens de Gevleugelde Stad in april. De andere feestelijkheden kan onze godfather Lieven Calis misschien organiseren”, lieten Johan en Wouter eerder dit jaar optekenen.