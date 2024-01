Muziek staat centraal bij Jasmien Vandewalle (29): “Bij harmonie Ypriana ging er een wereld voor mij open”

Op vrijdag 2 februari brengt De Brasserie de show ‘Ontmaskertd’. De dertig mannelijke koperblazers staan onder de leiding van dirigente Jasmien Vandewalle (29). Voor haar vormt muziek de rode draad in haar leven.

Jasmien Vandewalle kiest het Dépot in de Menenstraat als plaats van afspraak voor het interview. “Ik kom hier graag en bovendien werkt mijn vriend Jente hier”, vertelt Jasmien, die momenteel druk bezig is met de voorbereiding van een groot spektakel. Op 2 februari komt er een show van De Brasserie in de Stadsschouwburg: Ontmaskertd. De Brasserie is één van de vele ensembles waar de Boezingse het dirigeerstokje in handen heeft.

Jasmien, wanneer kreeg je de muzikale microbe te pakken?

“Ik groeide op in een landbouwersgezin en ben nog altijd een trotse boerendochter. Toen ik negen jaar was stuurde mama mij, samen met mijn broer Jeroen, naar de muziekschool voor notenleerlessen. Dat was in de bijschool in Langemark. De hoofdschool was toen nog in de D’Hondtstraat in Ieper. Na een jaartje zou ik, net als mijn broer, stoppen. Mijn notenleerleerkracht Lien Hellyn moedigde me aan om verder te doen, daar ben ik haar nog altijd heel dankbaar voor. Ik volgde uiteindelijk het klassieke traject en koos voor dwarsfluit. Een jaar later kwam daar piano bij. Op mijn 12de sloot ik me aan bij harmonie Ypriana. Vanuit de jeugdharmonie stroomde ik door naar de grote harmonie en toen ging er een wereld voor mij open.”

Je speelt nog steeds mee?

“Absoluut! We nemen af en toe deel aan internationale wedstrijden en er zijn regelmatig optredens. Zo stonden we vorige zomer nog op Festival Dranouter, samen met Jan De Wilde.”

Je middelbare studies volgde je aan het Lyceum in Ieper. Was het moeilijk om een studiekeuze voor het hoger te maken?

“Ik was constant met muziek bezig en het werd al snel duidelijk dat ik hier iets mee wilde doen tijdens mijn hogere studies. Ik rondde de masteropleiding dwarsfluit af en momenteel volg ik nog een master Hafabra-directie. Hafabra staat voor harmonie, fanfare en brassband. Dit volg ik in het Antwerpse Conservatorium waar ik in maart afstudeer. Het is een tweejarige master, maar ik koos ervoor om het te spreiden over drie jaar. Ik pendel nu drie dagen per week met de trein van en naar Antwerpen. De tijd op de trein kan ik nuttig besteden door wat te werken.”

Intussen dirigeer je De Brasserie. Wanneer begon dat?

“Zes jaar geleden vroegen ze mij bij de opstart of ik De Brasserie wilde dirigeren. Er spelen hier een dertigtal koperblazers mee, toevallig allemaal mannen. Als houtblazer kende ik weinig van koperblazers, dus leerde ik ook trombone. Ik wil me geen trombonist noemen, maar het is wel interessant om er noties van te hebben.”

Op 2 februari is het een grote dag voor De Brasserie, wat mogen we verwachten?

“Dan brengen we een totaalspektakel ‘Ontmaskertd’. Je merkt aan de titel dat we zullen ontmaskeren en ontmaskerd zullen worden. Het wordt meer dan enkel musiceren. De muzikanten zullen ook acteren en bewegen, en het publiek wordt er ook bij betrokken. Met Jo Lottegier hebben we een ervaren regisseur. Ons doel is om de mensen vrolijk naar huis te laten gaan op het einde van de avond. We zijn al enkele maanden bezig met de voorbereiding. Gelukkig kunnen we dankzij enkele handige harry’s in de Brasserie zelf ons decor en onze attributen voorzien.”

“Vroeger waren er nauwelijks vrouwelijke dirigenten”

Wat brengt 2024 nog voor De Brasserie?

“We zullen samenwerken met een Engelse brassband die naar hier komt. Hopelijk kunnen we ooit ook eens naar daar gaan. Verder volgen er traditioneel nog enkele optredens en we hopen onze show ‘Ontmaskertd’ ook in andere culturele centra te mogen brengen.”

Dirigeer je nog elders?

“Ja! Bij de koninklijke harmonie Sint Cecilia in Ledegem, de koninklijke Sint-Stanislasspeelschaar in Poperinge, de Houtlandse Benjamins in Torhout en het Iepers Kinderorkest. Van kinderen tot volwassenen, dat maakt het extra boeiend.”

Zijn er eigenlijk veel vrouwelijke dirigenten?

“Vroeger was het echt een mannenbastion, maar nu begint dat wel te veranderen en merk je dat er almaar meer vrouwelijke collega’s zijn.”

Je speelt muziek en je dirigeert, maar dat is nog niet alles?

“In de Ieperse muziekacademie – waar ik destijds zelf leerlinge was – geef ik nu ook les. Intussen is mijn notenleerkracht een collega geworden.”

Wat doe je het liefst: dirigeren, muziek spelen of lesgeven?

“Het is sowieso een leuke combinatie. Als ik dan toch moet kiezen, dan ga ik voor het dirigeren. Daar kruipt ook de meeste voorbereidingstijd in, zoals het zoeken van muziek en het arrangeren.”

Je woont al je hele leven in groot-Ieper. Wat betekent de Kattenstad voor jou?

“Ik voel me hier echt thuis. Toen ik op kot zat in Brussel, keek ik er altijd naar uit om in het weekend terug te keren naar Ieper. Het is een mooie stad. Ik vind het nog altijd indrukwekkend om door de Menenpoort te rijden.”