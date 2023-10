Muziek is de rode draad in het leven van Pol Horna en zijn gezin: “Optreden is mijn lange leven”

Op zondag 8 oktober staan Pannenaar Pol Horna en zijn Amusementsorkest met de 22-koppige Maxi Big Band weer op het podium. ‘Misschien de laatste keer’ staat er subtiel vermeld op de affiche, maar dit 86-jarige muzikale talent weet gewoon van geen ophouden.

“Eigenlijk ben ik in de oorlogsjaren grootgebracht in een dancing, en de muziek die er werd gespeeld, sprak me aan”, herinnert Pol zich. “Op school kon je destijds kiezen om lid te worden van drie muziekgroepen: de katholieke, de liberale of socialistische. Ik koos voor de inmiddels verdwenen Harmonie Panne Vooruit. Rond 1950 mocht ik naar het conservatorium in Oostende, waar ik goeie resultaten behaalde. Helaas moest ik die opleiding stopzetten en inruilen voor een leercontract in een bakkerij, wat mijn moeder zag als een kans voor een degelijke broodwinning. Daar leerde ik drie jaar lang de kneepjes van het vak in de bakkerij en patisserie, en een carrière in de horeca lag in het verschiet…”

Bigband

“Na mijn legerdienst zou ik de dancing van mijn oom overnemen, de Littoral. Helaas draaide het anders uit. Tijdens mijn legerdienst moest mijn been worden geamputeerd na een zware val. Ik was toen 21 jaar. Bij het leger vroegen ze me wat ze voor me konden doen, en daardoor kon ik weer naar het conservatorium. Ik had een nieuwe klarinet nodig, en trok daarvoor naar de muziekwinkel van Louis Fiers in Brugge. Toen ik een deuntje op de klarinet speelde, kwam de baas uit zijn living en zei: ‘Je doet dat niet slecht, zou je niet in mijn orkest willen spelen’? Ik vond het geweldig om in een bigband te kunnen spelen. Inmiddels geraakte ik in de regio De Panne een beetje bekend. Ik kreeg de leiding van een klein orkestje en wilde het niveau opkrikken, maar daarmee trapte ik op zere tenen. De trompettist en ikzelf werden aan de deur gezet, maar eigenlijk vroeg ik niet liever. Ik zocht een bekwame accordeonist en een drummer, en zo werd dansorkest Pol Horna geboren.”

“Mijn moeder nam elke week de Top 10 op. Die nummers verwerkte ik en we speelden ze de week erna met ons orkest. Dat was onze sterke troef! Wat later werd ik gerant van dancing De Clan in De Panne waar ik optrad met mijn orkest. Op een avond zat daar de casinodirecteur van Malo-les-Bains, die me vroeg of we in zijn casino wilden spelen. Dat deden we drie jaar lang, tot in 1969. Vanaf 1971 speelden we twee jaar drie seances per dag in het zomerseizoen in Blankenberge, met onder meer Jacky Lafon en Yvonne Verbeeck. Daarna tekenden we voor twee zomerseizoenen in dancing Elysee in Oostende. In 1974 en 1975 kwam er een complete verandering: met zeven muzikanten promootten we het bier van brouwerij Kronenbourg, met Tirolermuziek! Helaas betekende de daaropvolgende jaren de opkomst van de discotheken de doodsteek voor orkesten. Er was voor ons geen werk meer. We speelden enkel nog voor vrienden en kennissen.”

Telefoonorkest

In 1991 stelde Pol weer een orkest samen in bigbandformatie. “Dat was voor ons 25-jarige huwelijksfeest. In 1966 ben ik getrouwd met Julia Debauw, die nog altijd mee optreedt als zangeres Lily en het publiek verovert met haar smartlappen. Ik leerde haar kennen op een zangcrochetavond in Wetteren en Cupido schoot meteen zijn pijlen af! We kregen twee dochters, Catherine en Isabella, die onze muzikale genen hebben geërfd. Catherine begeleidt soms in het orkest, Isabella doet nog altijd mee! Sedert ons huwelijksjubileum begon het weer te kriebelen en in 1998 zijn we opnieuw gestart met concerten. Dat doen we tot vandaag nog altijd, meestal twee keer per jaar, in het Gemeentehuis waar we zo’n 100 à 120 mensen mee charmeren. Ons Amusementsorkest brengt nostalgie, met muziek van voor en na de oorlog, van Glenn Miller tot een mix van moderne hedendaagse nummers. Ik noem het soms een ‘telefoonorkest’, omdat ik heel wat telefoontjes moet plegen om 22 muzikanten te vinden. Maar ik kan rekenen op uitstekende, trouwe muzikanten die altijd in de bres willen springen.”

Pol Horna schrijft nog altijd zijn eigen arrangementen voor de gekozen muziekstukken. “Muziek schrijven, organiseren, het optreden met het team muzikanten…, dat is mijn lange leven en dat houdt me recht”, besluit hij met twinkelingen in zijn ogen.

Kaarten voor het optreden op zondag 8 oktober om 15 uur aan de Zeelaan 21 in De Panne kosten 18 euro in voorverkoop bij de dienst Toerisme of via 058 41 20 31 en 20 euro aan de deur.