Moosjer heeft tweede single

Onder de naam Moosjer timmert oud-Ieperling Lieven Cardoen volop aan een muzikale carrière. Zijn debuutsingle ‘Catch You in the Eye’ werd in drie maanden bijna 4.000 keer beluisterd op Spotify. Opvolger ‘Lat Min Gerust’ is in het West-Vlaams en gaat over een duistere periode in zijn leven. “Het is heel persoonlijk en kwetsbaar, en ik open echt mijn ziel voor het publiek”, vertelt Lieven.

Lieven Cardoen (47) groeide op in Ieper, maar woont en werkt ondertussen al vele jaren in Gent. “Het verhaal achter Lat Min Gerust begon eigenlijk met een voetbalwedstrijd op mijn werk, maar het raakt veel diepere snaren”, aldus Lieven.

“In 2014, tijdens het voetballen, scheurde mijn achillespees af. Ik moest maandenlang thuis revalideren, wat ook betekende dat mijn geplande skireis met een van mijn dochters tijdens de kerstvakantie niet doorging. Omdat ik destijds gevoelig was voor depressies, gleed ik snel weer in een neerwaartse spiraal.”

Hij zingt het nummer in het plat West-Vlaams. “Het is gemakkelijker voor me om mijn gevoelens onder woorden te brengen in mijn dialect”, vervolgt Lieven. “Mijn nummers komen voort uit gevoelens die ik probeer om te zetten in woorden. Het is niet dat ik ga zitten met het idee: ‘ik schrijf nu een nummer over de duisternis in mijn leven’. Het is eerder dat die duisternis er is en dat ik daar woorden en muziek omheen weef. Maar live is het nog altijd moeilijk voor me om dit nummer te spelen. Het is heel persoonlijk en kwetsbaar, en ik open echt mijn ziel voor het publiek.”

Debuutplaat

Lat Min Gerust is de opvolger van Catch You in the Eye, dat in september uitkwam. “Het nummer kreeg een goede respons. Ik heb enorm genoten van het maken van de videoclip. Soms besef ik niet eens dat het al 4.000 keer beluisterd is op Spotify en zo’n 1.300 keer is bekeken op YouTube. Fantastisch toch? Bij de nationale radio vonden ze het nummer niet geschikt om te draaien, maar dat motiveert me alleen maar om het bij volgende singles nog beter te doen.”

Beide liedjes komen op de debuutplaat Orteke, die volgend jaar verschijnt. “De bedoeling is om eind mei 2024 een releaseshow te houden waar ik het hele album presenteer en het ook beschikbaar stel op Spotify, Apple Music en andere platforms. Mijn derde single I Want You zal begin januari 2024 verschijnen en heeft een prachtige reggaevibe. Ik kijk enorm uit naar een privé-huiskamerconcert midden december en mijn optreden op zondag 21 januari in de Missy Sippy in Gent! Wie geïnteresseerd is in het boeken van een optreden, kan me altijd contacteren op moosjer.be”, besluit Lieven. (TOGH)