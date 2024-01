Moona LiSsa treedt op in de stal van boer Jos

Vzw de Weij nodigt op zaterdag 3 februari Moona LiSa uit voor een optreden in de stal van boer Jos.

“In de weide werden nieuwe vogelbosjes aangeplant. De komende weken komen er ook nog een tiental hoogstammige fruitbomen bij. Ondertussen werken we in stilte volop aan een leuke activiteitenkalender voor 2024. Op zaterdag 3 februari organiseren we onze eerste activiteit van het jaar: Moona LiSsa, met buurman Pieter Vanhooren als muzikant, komt optreden in de stal”, zegt Marjolein Six, voorzitter van vzw de Weij. De vzw heeft als doel Reningelst leefbaar te houden voor de komende decennia.

Sfeer en ambiance

“Moona Lissa is een coverband die werd opgericht in 2018. De band brengt een mix van blues, soul en popnummers die aansluiten op het stemgeluid van zangeres Lissa. Moona Lissa is geen typische luide coverband maar brengt sfeer en ambiance op het podium.” De inkom bedraagt 15 euro per persoon en coöperanten van Dhage betalen 10 euro per persoon. De betaling gebeurt ter plaatse (cash of payconiq). “Het optreden gaat door in de stal van Jos en Moniek, Pastoorstraat 15 in Reningelst. De stal is niet verwarmd, trek dus zeker je warmste kleren aan.”