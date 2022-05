Moen Feest kent succesvolle eerste festivaldag

Waren er begin deze week eerder verontrustende berichten over de ticketverkoop van Moen Feest, dan was daar op de eerste festivaldag donderdag weinig van te merken. Heel wat feestvierders kwamen naar de festivalsite afgezakt om er te genieten van optredens van onder andere wereldster James Blunt.

Begin deze week dienden we te berichten over de tegenvallende ticketverkoop van Moen Feest. Voor het vierdaags festival waren nog maar amper 12.800 kaarten verkocht wat de organisatoren er toe aanzette in te grijpen en een 1+1 actie te starten. Wie een ticket in voorverkoop had gekocht mocht gratis nog iemand meebrengen.

“Onze actie heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Enerzijds zijn er de jongste dagen toch nog heel wat tickets verkocht en anderzijds mochten we vandaag toch heel wat volk ontvangen die nog iemand ‘gratis’ meehad”, wist Nico Vanderschelden ons donderdagavond te melden.

Er heerste inderdaad een gezellige drukte zowel in de reusachtige feesttent als op het terrein ernaast waar tal van foodtrucks stonden opgesteld en een rad de aanwezigen lokte om het terrein eens vanuit een ander perspectief te zien.

De Moense groeps ‘De Johny’s’ mochten het festival openen. Verder waren er optredens van o.a. Zornik, Ozark Henry, Milow, James Blunt en Ilsen en Verhulst. Allen wisten ze er de ambiance in te brengen. Vooral James Blunt verraste met zijn optreden. Hij waagde zich zelfs aan crowdsurfen. Blunt had Moen uitgekozen om zijn wereldtournee terug op te starten. Vandaag staat hij reeds in Denemarken te spelen en zondag in Polen.

Ilsen en Verhulst sloten de eerste festivaldag feestend af en konden met hun luide decibels het publiek nog best in beweging krijgen. Slotsom van de eerste festivaldag: Meer dan geslaagd tot tevredenheid van festivalbezoeker en organisatoren.