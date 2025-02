Mister Eurovision Johnny Logan komt op zondag 16 maart naar De Leest (Izegem) voor een unieke show

De Ierse zanger en liedjesschrijver Johnny Logan is altijd al populair geweest in ons land en de liefde is wederzijds. De ondertussen 70-jarige entertainer die zelf twee keer het Eurosongfestival won brengt vier unieke shows, waarvan eentje op zondag 16 maart in De Leest in Izegem.

Wie Johnny Logan zegt denkt aan het Eurosongfestival, zijn bijnaam is dan ook niet voor niets Mister Eurovision. Voor Ierland won hij in 1980 met What’s Another Year, in 1987 deed hij dat nog eens over met Hold Me Now. Songs die we in Vlaanderen met zijn allen kunnen mee lippen. Er is ook nog een derde Ierse zege (mee) aan hem toe te schrijven toen Linda Martin in 1992 won met Why Me?, een nummer dat Logan componeerde.

Nu doet hij met zijn unplugged shows Vlaanderen aan, in een live show van twee uur waarbij het publiek aan tafeltjes zit brengt hij zijn bekendste nummers. Hij wordt daarbij begeleid door drie internationale muzikanten en ze brengen ook nummers met Ierse roots. De shows van Mr. Eurovision zijn ook altijd doorspekt van wat humor.