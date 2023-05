Missiefeest krijgt invulling met gospel en zomerbar: “In de kerk mogen we ook blij zijn, zingen en dansen”

Rond en in de kerk van Hollebeke worden op zaterdag 1 juli een gospelconcert en een zomerbar georganiseerd. De koorgroep ZTF Music Academy uit Anderlecht brengt sfeervolle gospelmuziek. Wie er bij wil zijn, kan zich nu al inschrijven.

“Tot vorig jaar vond het missiefeest plaats tijdens het eerste weekend van juli”, vertelt medeorganisator Els Morlion. “Het was telkens een succes in de klassieke vorm zoals we het al die jaren gekend hebben. Toch was men niet van plan om deze traditie op deze manier verder te zetten vooral omdat de trekster van dit missiefeest, zuster Madeleine, overleden was.”

“Tijdens de parochieraad kwam het voorstel om het weekend van het missiefeest anders in te vullen, maar nog altijd in het teken van de missies. Het is bovendien ook een ideale gelegenheid om de mensen in het dorp samen te brengen na een druk schooljaar en bij het begin van de vakantie. We organiseren dit gospelconcert ook omdat we de mensen willen aantonen dat we in de kerk mogen zingen, blij zijn en dansen. Velen zien de kerk een beetje als saai en niet erg van deze tijd. Het kan in de kerk ook anders. De ritmische klanken van een gospelkoor zwepen je op en geven je massa’s energie, vreugde en passie.”

“Gospel spreekt veel jonge mensen aan”, vervolgt Els. “De religieuze en meerstemmige muziek brengt je automatisch in een blije stemming. De muziek viert het leven met energieke songs. Een ideale formule dus om het eerste weekend van juli wat schwung te bezorgen. Omdat het concert pas om 20 uur begint, kunnen de mensen twee uur op voorhand gezellig genieten van een drankje en een snack in onze zomerbar. Het gospelkoor dat komt zingen, bestaat uit een groepje jonge Afrikaanse meisjes en jongens. Daarom doen we iets speciaal voor de jonge gezinnen. We zorgen voor een springkasteel bij onze zomerbar op het Kerkplein. Men kan ook iets drinken en een braadworst eten. De toegangsprijs voor het gospelconcert bedraagt 5 euro per persoon in voorverkoop en 7 euro aan de deur. Kinderen tot en met 12 jaar krijgen daarbij een gratis zakje chips.”

Inschrijven kan via de QR-code op de affiche die te vinden is op de Facebookpagina Jeugdwerking Ieper Rand. Je ontvangt daarna een e-mail met de melding dat de kaarten aan de ingang van de kerk zullen klaarliggen wanneer er correct is overgeschreven. Wie niet graag online inschrijft, kan kaarten bekomen bij zuster Agnes, Els Morlion, Ettien Léon N’guessan, Georges Vermaut, Marleen Cousin, Philip Woets, Marina Alleweireld, Thybaut Parrez, Maria Hollevoet, Luc Van Eecke en Lorette Cornelis, Evelyne Bossaert en Franky Knockaert.