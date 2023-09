‘Miss Violetta’ pakt uit met eerste single ‘The Illusion World’

Miss De Luxe ’23 Violetta De Neef uit Dentergem toonde niet alleen haar kwaliteiten in het ‘missenwereldje’, op donderdag 7 september stelde ze ook haar eerste single voor, onder de naam ‘Miss Violetta’. Haar single heet ‘The Illusion World’.

Hoelang ben je al met muziek bezig?

“Ik ben al mijn hele leven bezig met muziek als professionele danseres en choreografe. Mijn eerste stap als zangeres was het zingen van covers van grote artiesten als: Depeche Mode, Madonna, Adele, The Cranberries, Muse, Linkin Park, etc. In 2020 heb ik deelgenomen aan de internationale zangwedstrijd ‘Golden Times’. Ik werd tweede in de categorie ‘rock vocal’. Ik heb toen een uitnodiging gekregen om in Londen te zingen en daar België te vertegenwoordigen. Vanwege de pandemie werd de wedstrijd afgelast. Ik heb er altijd blijven van dromen om mijn eigen liedjes te schrijven.”

En nu is de tijd daarvoor aangebroken?

“Het is altijd mijn droom geweest om mijn eigen nummers te schrijven en zingen. Ik ben iemand die dromen volgt. ‘The Illusion World’ is geschreven tijdens de pandemie. Het idee was om het nummer op te nemen in Kiev (Oekraïne, red.), maar vanwege de huidige situatie moesten we de locatie wijzigen. Het nummer is opgenomen in Duitsland. Ik ben erg blij dat mijn creatie verschillende mensen uit verschillende landen met elkaar verbindt: België, Rusland, Duitsland, Oekraïne, Moldavië.”

Hoe omschrijf je ‘The Illusion World’?

“Het is een mix van pop- en pop rock stijlen. Het nummer is dramatisch, vol van passie en elementen van symfonische rock. ‘The Illusion World’ is beschikbaar op Apple Music, Spotify, Shazam, Deezler, YouTube, Tiktok, Facebook, Instagram, etc.”

Leverde dit al eerste optredens op?

“Voorlopig ben ik bezig met de voorbereiding van mijn showprogramma. Eens dat volledig klaar is, ga ik me volledig smijten voor shows en optredens, maar ik wil geen stappen overslaan.” (SBR)