Mis het optreden van DIRK. niet tijdens Feest in de Eurometropool

Op 19, 20 en 21 mei viert de Eurometropool Lille – Kortrijk – Tournai samen met haar partners drie dagen feest per deelregio: Wallonië, Vlaanderen en Frankrijk. Op het programma: live muziek, workshops, animatie, wandelingen, eten en drinken. Het feestweekend begint op 19 mei bij Wilde Westen in Kortrijk met een optreden van DIRK.

De eerste editie van het Feest in de Eurometropool was een schot in de roos. Er waren ongeveer 1.500 deelnemers. In 2023 is het Feest terug! Deze drie dagen in het teken van muziek en ontmoeting zijn een gelegenheid om de gedeelde waarden van de regio in de verf te zetten.

Catchy kabaal

Op vrijdag 19 mei begint de tweede editie van het Feest in de Eurometropool af in Vlaanderen met een (betalend) concert van de band DIRK. bij Wilde Westen (Kortrijk). Deze Belgische indierockband brengt catchy kabaal en nemen de band Ronker mee om De Kreun op te warmen.

Het Feest in de Eurometropool is het resultaat van de samenwerking tussen Wilde Westen, L’Aéronef, de stad Doornik, Visit Wapi en La Petite Fabriek. Het feestweekend herinnert ons aan het belang van cultuur op Frans-Belgisch grondgebied, waar de Eurometropool een echte verbindingsrol vervult.