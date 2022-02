Milow met symfonisch orkest in Proximus Pop-Up arena in Middelkerke

Het lijstje grote namen dat komende zomer zal optreden in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke wordt aangevuld met singer-songwriter Milow.

Milow zal voor de gelegenheid begeleid worden door het 20-koppig Antwerp Philharmonic Orchestra en zal op de dag van zijn concert in Middelkerke, op vrijdag 8 juli ook zijn nieuwe album, dat dit voorjaar verschijnt voorstellen. Uiteraard brengt hij er ook zijn grootste hits. Milow schitterde op alle grote festivals en mocht al 12 MIA’ in ontvangst nemen. Hij is bekend en geprezen in landen als Nederland, Oostenrijk, Frankijk, Zwitserland en Duitsland en stond al met 26 singles in de Vlaamse Ultratop 50.

De ticketverkoop start op dinsdag 8 februari om 10 uur via www.aneveningwith.be .