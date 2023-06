Milan Claeys (18) a.k.a. DJ Pombak uit Zulte staat deze zomer op Tomorrowland:“Dankzij stem van Donald Muylle”

Amper 18 jaar oud is hij maar komende zomer speelt Milan Claeys uit Zulte, beter bekend als DJ Pombak, al op Tomorrowland. Ongeveer een jaar geleden ging zijn remix van de bekende reclamespot van Dovy Keukens viraal op sociale media. De hype rond de zogenaamde ‘memecore’ blijft intussen duren. “Het is hardcore en het is grappig, die combinatie is vernieuwend en trekt mensen blijkbaar wel aan”, zegt Milan.

Momenteel werkt Milan Claeys nog zijn laatste examens af in het zesde middelbaar van de Campus Sint-Lucas in Gent waar hij een opleiding audiovisuele vorming volgt. Volgend jaar wil hij aan het RITCS in Brussel gaan studeren. Op school richt Milan zich dus vooral op alles wat met video en grafisch vormgeven te maken heeft, muziek maakt hij voorlopig enkel thuis op zijn slaapkamer.

“De interesse in muziekproductie is eigenlijk pas een jaar of twee geleden begonnen”, zegt Milan. “Ik luisterde zelf vooral naar techno en hardcore en kende bijvoorbeeld Vieze Asbak al. Dat is een Nederlandse dj die als een van de eersten dergelijke grappige muziek maakte. Zo wist ik dat dat wel een mogelijkheid was, het moet niet altijd serieus zijn. Ik ben er zelf ingerold via een online programaatje om muziek te mixen. Ik heb wat beats gemaakt en wou er iets grappigs opzetten als stem, dat maakt het wat interessanter om naar te luisteren. Het was puur toeval dat het de stem van Donald Muylle uit de reclames van Dovy Keukens geworden is. Ik had gewoon die sample gedownload en vond het wel grappig om dat voor een zware drop in een nummer te zetten.”

Boekingsaanvragen

Met dit nummer ging DJ Pompbak wel viraal, vooral dankzij TikTok. Op Spotify werd Dovy Keukens Hardcore Remix intussen ruim een miljoen keer beluisterd. Door dit succes werd Milan eind vorig jaar opgepikt door verschillende radiozenders en kranten. Vervolgens begonnen ook de boekingsaanvragen voor allerhande fuiven binnen te komen.

“De eerste was meteen een groot feest voor 3.000 man in de Brielpoort waar onder andere ook Average Rob met ‘Omdat Het Kan Soundsystem’ stond”, gaat Milan verder. “Dat was meteen een grote stap voor mij, ik kon eigenlijk nog niet echt dj’en. Mensen denken dat liedjes maken en ze live draaien hetzelfde is maar dat zijn twee verschillende dingen.”

“Ik word ook zelden geboekt voor zeg maar een ‘normale’ fuif, je kan mij moeilijk zien als een mainstream dj die zich moet aanpassen aan het publiek. Dat was ook nooit mijn intentie. Het voordeel van wat bekend te zijn is dat ik mijn eigen ding kan doen. Op een optreden draai ik wel voor een deel mijn eigen nummers maar voor de rest blijft het nog steeds zware hardcore aan 180 beats per minuut.”

“Dat is volgens mij ook wat mensen aantrekt in het genre van de memecore. Hardcore en techno zijn de jongste tijd sowieso erg populair, dat combineren met een grappige sample uit een bekende reclamespot of een andere grappige uitspraak, dat is vernieuwend. Memecore zal altijd wel ironisch bekeken worden maar als je de memes weghaalt, is het wel muziek waar je echt naar kan luisteren. Dan verschilt het in principe weinig met wat serieuze artiesten zoals Paul Elstak of Angerfist maken.”

‘Pombak!’

In dat opzicht lijkt het al iets minder vreemd dat een subgenre als memecore een plek krijgt op Tomorrowland. Meer zelfs: het artiestenbureau dat verschillende grote namen in het genre in portefeuille heeft, vult er een heel podium. “Zelf ben ik uiteindelijk niet met dat bureau in zee gegaan maar ik was wel even met hen in overleg. Zo ben ik toch op de affiche van Tomorrowland beland. Ik zal er waarschijnlijk een van de jongste dj’s zijn.”

Naast Tomorrowland speelt DJ Pombak deze zomer ook nog op onder andere Hype ‘O Dream in Waregem, Campo Solar in Damme en Kamping Kitsch in Kortrijk. Afgelopen weekend ging Milan ook al draaien op Kamping Kitsch in Nederland. “Dat is iets kleiner dan in België, er was nog steeds 8.000 man, toch ook niet weinig. Ik stapte het podium op en de mensen riepen al ‘pombak!’. In België snap ik dat nog maar dat ze mij in Nederland ook al kennen, daar moet ik nog wat aan wennen.”

“Ik denk dat de hype nu wel op zijn hoogtepunt zit, al weet je natuurlijk nooit. Ik probeer om geboekt te blijven worden en ga verder muziek maken. Mochten ze mij elk jaar vragen op Kamping Kitsch dan zou ik al heel blij zijn.”

(Jonathan Folens)