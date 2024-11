“Mijn doel? Met een goeie, complete West-Vlaamse act op de grote podia staan”: Key Controversy timmert aan de weg in het West-Vlaams

Voor Key Controversy gaat het hard sinds zijn Stroent Anthem wijd en zijd werd opgepikt en gedeeld op TikTok. Al snel volgde de radio en ondertussen werkt de Hertsbergse rapper – onder het motto ‘het ijzer smeden als het heet is’ – aan nieuwe muziek. “In het West-Vlaams. Ik rap voortaan in mijn moedertaal.”

Tom Desmet (26) woont in Hertsberge en werkt als verkoper in een elektrozaak in Waardamme. Muziek is zijn grote passie. Als rapper Key Controversy maakt hij nu naam, al is hij wel al zes jaar bezig met muziek. Zijn doorbraak kwam er met Stroent Anthem. En zeggen dat hij van plan was om net een jaar te bezinnen…

Die bezinningsperiode komt er allicht niet?

“Neen, ik was zelfs even aan het overwegen om eens een andere hobby te zoeken. (knipoog) Ik zal er geen doekjes om winden: toen ik startte als Key Controversy was er veel aandacht en zat ik even op een wolk, maar ik ben nooit doorgebroken. Ik bleef voortdoen maar er kwam niets meer uit. Stroent Anthem – mijn eerste nummer in het West-Vlaams – zette mijn plannen om een andere hobby te zoeken on hold. (lacht) Ik lanceerde het nummer in juni op TikTok, als antwoord op twee rappers uit Gent en twee uit Antwerpen die het op TikTok tegen elkaar opnamen en al rappend hun eigen stad verdedigden. Ik vond dat West-Vlaanderen niet mocht achterblijven in die discussie en antwoordde met een nummer in het West-Vlaams waarin ik de boerenstiel bezing. Mét bijhorend filmpje waarin ik figureer als boer. Na 36 uur was het al 154.000 keer bekeken. Boef, ontploft! Zot!”

Van een geslaagde vuurdoop gesproken… Ondertussen werd het filmpje al meer dan 300.000 keer bekeken.

“Het was inderdaad een onverhoopt succes, door een ‘domme’ ingeving. Meer was het niet – al wist ik wel dat het groot kon worden als het in deze populaire TikTokbattle zou worden opgepikt. Drie kwartier heb ik aan het nummer geschreven, een halfuurtje was ik bezig met de opnames en nog een uurtje met de videoclip. Ik had nog nooit in het West-Vlaams gerapt. Maar het moest een nummer in het West-Vlaams zijn – niet in het Engels, zoals ik gewoon was. Dat zou niet gepast hebben in de context van die TikTokbattle. En als je West-Vlaanderen wil vertegenwoordigen dan doe je dat in het West-Vlaams, niet in een tussentaal. Wie aan West-Vlaanderen denkt, denkt bovendien aan de boerenstiel en aan mensen die niet kunnen babbelen. Die karikatuur heb ik gigantisch uitvergroot. Als boerenzoon had ik stof genoeg, ik heb dus ook niets moeten faken in het filmpje. Al wou ik er wel voor zorgen dat ik er niet uitkwam als de rappende boer, want ik ben een artiest. Ik denk wel dat ik in die opzet geslaagd ben, als ik het resultaat bekijk.”

“Vooral Eminem inspireerde mij. Hij nam geen blad voor de mond en zocht altijd de controverse op in zijn muziek”

Na zes jaar keihard werken zie je nu een droom werkelijkheid worden?

“Inderdaad. Als klein manneke wou ik al rapper worden. De rappers die mij inspireerden waren Machine Gun Kelly, Travis Scott en vooral Eminem. Hij nam geen blad voor de mond en zocht altijd de controverse op in zijn muziek. Dat wou ik ook. Zo is Key Controversy geboren. Later liet ik me ook inspireren door Joost Klein, Herman Van Veen, Olivia Rodrigo… Wist je trouwens dat ik Olivia Rodrigo al heb ontmoet?

Neen… Vertel!

“Dat was in mei na haar concert in het Sportpaleis. Ik had een meet & greet gewonnen dankzij een wedstrijd op radiozender MNM. Ik was toen eigenlijk al geen zo’n grote fan meer van haar, maar ik heb haar album Sour platgedraaid tijdens een slechte periode in mijn leven, dus nam ik toch deel aan die contest. Je kon die meet & greet winnen door met een originele vraag uit de hoek te komen die je wou stellen aan Olivia Rodrigo. Mijn vraag was: Kan je ondertussen al goed parallel parkeren? Een knipoog naar haar nummer Drivers License. Ik heb haar die vraag gesteld én haar ook bedankt omdat ze mij tijdens het concert liet wenen.” (lacht)

Als je luidop mag dromen, wat brengt de toekomst dan?

“Zonder verwaand te willen klinken – ik ben daar zeer nuchter in – maar mijn doel is om een goeie, complete West-Vlaamse act op de grote podia te krijgen. Dan bedoel ik Rock Werchter en Pukkelpop. Het zal allicht iets worden tussen ’t Hof Van Commerce, Brihang, en Joost Klein in.”

“Mijn muziek is mijn dagboek. Ik leg er mijn ziel in”

Je zong aanvankelijk in het Engels, stop je er nu helemaal mee?

“Ik breng eind deze maand nog drie Engelstalige nummers uit, dan is mijn album Hat’s Over The Wall compleet. Ik zie het als mijn Engelstalige visitekaartje. Ondertussen bracht ik nog twee nieuwe nummers uit in het West-Vlaams, Aura op 100! en Wie is Wakker?! Die werden warm onthaald. Ik ben volop bezig met nieuwe muziek, want ik moet het ijzer smeden nu het heet is. Stroent Anthem bracht de bal aan het rollen en ik wil daar de vruchten van plukken. Focus/WTV stond meteen aan mijn deur, de radio pikte Stroent Anthem op en ook de televisie hing al aan de lijn. Volgend jaar ben ik te zien in het VTM-programma Ze Zeggen Dat. Die gigantische stroomversnelling geeft me zelfvertrouwen. De mensen weten ondertussen al een beetje wie ik ben. Maar het moet nú wel gebeuren en daarmee leg ik mezelf wel wat druk op.”

Je Engelstalige nummers zijn erg persoonlijk, bouw je op die stijl voort?

“De scheiding van mijn ouders, het feit dat ik gestudeerd heb voor industrieel ingenieur maar eigenlijk iets anders wou doen met mijn leven… Mijn muziek is mijn dagboek. Ik vertel er mijn leven in en leg er ook mijn ziel in. Wie naar mijn nummers luistert, weet hoe het er aan toe ging de voorbije jaren in mijn leven. Ik besef dat er nu veel meer naar de tekst van mijn songs zal geluisterd worden nu ik de West-Vlaamse kaart trek, maar ik blijf mijn stijl trouw. Eerlijk en onverbloemd.”

linktr.ee/keycontroversy