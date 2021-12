Michiel De Jaeger is de nieuwe dirigent bij Wingense KH Sint-Cecilia

Michiel De Jaeger is een muzikale duizendpoot. Sinds kort is hij de nieuwe dirigent bij de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. “Met veel goesting vatte ik de repetities aan, en week na week merkte ik dat de opkomst van de muzikanten groeide”, zegt Michiel tevreden.

Michiel De Jaeger (31) is algemeen directeur bij de drie verschillende wijkscholen in de gemeente Wingene. Naast zijn job is muziek een deel van zijn leven geworden. “Het muzikale gaf mij al van tijdens mijn jeugd een goed gevoel. Ik begon in het derde leerjaar met gitaarlessen en notenleer in Tielt. Jaar na jaar groeide mijn interesse en ik nam er nieuwe instrumenten bij. Het prachtige aan muziek is dat je het in groep kan uitoefenen en dat je in een orkest met zo een diverse groep aan muzikanten toch prachtige resultaten kan bereiken. Iedereen speelt samen om van al die losse muzieknoten een prachtig concert te maken. Een ander voordeel is dat je het bijna je hele leven kan blijven uitoefenen.”

Ruime muzikale kennis

Michiel was leerkracht muziek bij diverse scholen, maar daar stopte hij mee. “Het lesgeven deed ik heel graag en deed ik elf jaar lang. Ook al geef ik geen les meer, het muziekverhaal is nooit verdwenen uit mijn leven. Ik ben organist in Ruiselede en ik speel zelf trompet bij de Vermaak Na Arbeid Tielt, waar ik ook onderdirigent en secretaris ben. Ik dirigeer bij het gemengd koor Terpsichore uit Oostrozebeke en bij het trommelkorps Time-Out. Sinds kort ben ik ook dirigent bij Sint-Cecilia Wingene. Bij de WE-street band, een schoolband met leerkrachten, speel ik drum. Ik ben heel wat muziekinstrumenten de baas. Zo speel ik piano, orgel, trompet, slagwerk en (bas)gitaar. Een voorkeur heb ik niet. Het ene moment zie je mij eventjes achter mijn piano en het andere moment neem ik mijn elektrische gitaar van onder het stof.”

Mario Spiessens nam ontslag bij de harmonie van Wingene en daardoor waagde Michiel zijn kans om vervangend dirigent te worden. “Ikzelf had totaal geen band met de Wingense harmonie. Toen ik de vacature zag verschijnen, waagde ik mijn kans. Na een proefrepetitie en een verkennend gesprek met een aantal bestuursleden bleken de puzzelstukjes goed te vallen. We zitten op dezelfde golflengte over hoe we de toekomst van de harmonie zien.”

Doorstroming

“Met veel goesting vatte ik de repetities aan en ik zag week na week dat de opkomst groeide. Dat is een mooie bevestiging dat het vertrouwen wederzijds is. De harmonie kent dan ook veel potentieel. Er is een mooie instroom van jonge muzikanten en dat is de allerbelangrijkste troef. De jeugd is de toekomst voor elke vereniging. Ik hoop dan ook dat de doorstroming vlot verloopt. Ook in het trommelkorps wordt goed werk geleverd en zij zijn dan ook de voortrein van de harmonie bij een straatoptreden. Qua muziekkeuze probeer ik een goede mix te vinden tussen het populaire genre en de echte HaFaBra-muziek. Als het dan nog een Belgische componist kan zijn, dan zeker”, besluit Michiel.

De repetities hebben, in normale omstandigheden, op vrijdagavond plaats in het lokaal aan het voetbalveld. Bij de trommelaars is er een eigen opleiding voorzien en jongeren kunnen bij het jeugdorkest terecht. Meer informatie via www.khwingene.be.