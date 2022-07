Metejoor brengt bijna 10.000 toeschouwers op de been tijdens eerste Sunset Concert in Oostende

Het eerste Sunset Concert aan het Q-Beach House op het strand van Oostende was meteen een voltreffer. Het optreden van de Vlaamse zanger Metejoor bracht net geen tienduizend toeschouwers op de been.

Qmusic maakt al jaren de hele zomer radio op het strand van Oostende tussen de Venetiaanse gaanderijen en het Kursaal. Dat is dit jaar niet anders. Vorig jaar was er nog een lightversie van het Q-Beach House en het jaar daarvoor was er een coronaproof opstelling in het Maria Hendrikapark.

Dit jaar kunnen de Q-DJ’s echter terug alle remmen losgooien met voor het eerst sinds twee jaar opnieuw Sunset Concerten. Die zorgen traditioneel voor veel volk en dat was deze keer niet anders. Metejoor – een van de populairste artiesten van het moment – bracht 9.500 mensen naar Oostende.

Nog drie te gaan

De Vlaamse zanger opende het eerste Sunset Concert met ‘Wie Ga Ik Zijn’, luidkeels meegezongen door de vele bezoekers. Daarna volgden onder andere ‘Rendez-Vous’, ‘Dit Is Wat Mijn Mama Zei’ en ‘1 Op Een Miljoen’. Normaal had Metejoor een speciale gast mee gebracht, maar de Nederlandse rapper Snelle kon er wegens ziekte niet bij zijn. De avond werd met een feestelijke DJ-set afgesloten met Q-DJ Dimitri Wouters.

Qmusic heeft komende zomer nog drie Sunset Concerten gepland, maar voorlopig is het wachten tot de bekendmaking om te zien wanneer en wie er precies komt optreden.

