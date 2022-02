Metalcoreband DIVIDED brengt in april debuut-EP uit: “Positieve kijk op het leven”

Op 8 april verschijnt de debuut-EP van de Kortrijkse metalcore- en doommetalband DIVIDED via Dunk!Records. “In de periode waarin de EP geschreven werd, heb ik wat dingen doorgemaakt die mijn kijk op het leven en mijn manier van doen veranderd hebben”, zegt Pepijn Vandaele.

Na twee coronazomers staat Divided te springen om hun debuut-EP, die in april 2022 verschijnt via Dunk!Records, voor te stellen aan het grote publiek. Net zoals voor hun eerste single ‘Neverending’ trok Divided voor de EP opnieuw naar Much Luv studio, waar Tim de Gieter het concept van de band perfect wist te vertalen naar een plaatopname. “Alle teksten die ik schrijf zijn direct of indirect autobiografisch gericht. Ik put dan vooral uit menselijke thema’s en persoonlijke emoties”, weet Pepijn Vandaele ons te vertellen.

Omgaan met de dood

“Na de dood van mijn grootvader heb ik een hele tijd veel nagedacht over het omgaan met de dood en de pijn die dat met zich meebrengt. Mocht de EP er een paar jaar eerder zijn geweest, zou de inhoud veel negatiever zijn. Door te reflecteren over hoe ik in het leven sta en hoe ik met de grote thema’s zoals dood, liefde en relaties tussen mensen omga, heb ik een positievere levenskijk gevonden”, geeft Vandaele mee. De schrijver probeert in de liederen telkens een positieve ondertoon te verwerken. “Mensen graag zien en dat durven tonen is tien keer meer rock-’n-roll dan de koele kerel uithangen.”

Door corona zijn we een hechtere groep en een sterkere band geworden

Geschifte line-up

Het Zottegemse platenlabel Dunk!Records, ook wel bekend van het alterantieve Dunk!Festival, ontving de band vol enthousiasme voor hun debuut-EP. “We waren meteen verkocht aan de repliek van het label. Vanaf de eerste minuut hadden we een goed gevoel. De klik was er dus snel”, aldus Vandaele. “Dit jaar spelen we ook op hun festival. Dat festival heeft altijd een heel geschifte line-up.” Hoewel de EP eigenlijk veel eerder gereleased moest worden, willen de bandleden geen steen werpen naar de pandemie. “Door corona heeft het schrijfproces veel langer geduurd dan normaal. Daardoor is er een soort van slow-motioneffect ontstaan, en zo konden we onze manier van werken beter analyseren. “Meer tijd betekende voor ons dat we echt tot op de bodem zijn kunnen gaan, als muzikanten en als vrienden. We zijn hechter gegroeid als groep, en sterker geworden als band.”

Uitgepuurde sound

Ook hier lijken de Kortrijkzanen weer met een positieve noot te eindigen. De uitgepuurde sound van de EP die zich nestelt onder je vel zal hier het gevolg van zijn. Ondertussen kan Divided ook uitkijken naar de eerste show van dit jaar. “De show staat gepland op 23 maart in Sint-Niklaas. We spelen dan de support van Brutus. Onze releaseshow zal plaatsvinden op 15 april in het Wilde Westen in Kortrijk”, besluit Vandaele.