Metalband H I R O brengt eerste EP uit en komt naar De Zwerver

De metalgroep H I R O, met onder meer de Oostendenaars Yannick Dumarey, Jason Vanacker en Matthias Saesen, heeft zijn eerste EP uit. Binnenkort kun je ze live aan het werk horen en zien in de Kelk in Brugge en De Zwerver in Leffinge.

Yannick Dumarey (39) woont samen met zijn vrouw Tiemke Gauderis en hun twee zoontjes Marlon en Selim op den Opex. Yannick werkt sinds kort in CC De Grote Post waar hij de vrijwilligerswerking ondersteunt. Daarnaast is hij al jarenlang bezig met muziek. Tiemke is actief in de bib, maar heeft een passie voor kunst. De muzikant en de kunstenares inspireren elkaar. “Tiemke heeft trouwens de hoes ontworpen van de EP. Het is een onderdeel van een vierluik die ze maakte in houtskool. Haar werk is strak, monumentaal en ademt ruimte uit. Dit willen we ook uitstralen met onze muziek. We zijn een metalgroep, maar staan ook open voor andere muziekgenres. We wilden bewust geen foto van onze groepsleden op de cover. Wel lieten we van elk van ons een afgietsel maken. Die maskers zorgen voor het mysterieuze tintje”, verduidelijkt Yannick.

Fan van Meshuggah

“Zelf zijn we al sinds onze tienerjaren grote fan van de Zweedse metalgroep Meshuggah. We hebben lang gezocht naar een naam voor onze band en kwamen uiteindelijk bij H I R O. Dit is een kort en krachtige term uit het Japans en betekent tolerant. De kernleden van H I R O zijn Jason Vanacker, Antwerpenaar Marcus Beblaere en ikzelf (basgitaar). Met Jason speelde ik vroeger in DEDICTED. In 2008 mochten we Graspop Metal Meeting openen. Bruggelingen Free Geryls (gitaar), Korneel Laeremans (zanger/gitarist) en Matthias Saesen (synthesizer/backing vocale) versterken ons live op het podium. De blauwdrukken van de songs zijn voornamelijk door mij geschreven en opgenomen tijdens de lockdown. De effectieve songs arrangeerden we dan nadien via videocalls en studiosessies. Net zoals bij zoveel markten is er momenteel ook in de vinylwereld een schaarste aan materialen. We hebben toch bijna een jaar moeten wachten vooraleer onze EP (Extended Play, korter dan een LP en langer dan een single) klaar was. De nummers zijn opgenomen in de Number Nine Studios in Gent bij Sebastinan Omerson. Van de 22 nummers hielden we een shortlist van zes nummers over. Uiteindelijk werden er vier opgenomen. Het eerste nummer Cyclothymia is geïnspireerd op het leven van Andy Irons, een surfer die ten onder is gegaan aan zijn bipolaire stoornis. De song verwijst ook naar de draaikolk waar je op zee en in het leven in terecht kan komen. Polarize doet je dan weer nadenken over de polarisatie in onze huidige samenleving. Een oproep om voor jezelf na te denken over bepaalde zaken. We zijn blij nog eens te kunnen optreden. We willen er live een onvergetelijke show van maken samen met onze eigen geluids- en lichtman. Dit doen we op 16 april in de Kelk in Brugge en op 23 april in De Zwerver in Leffinge. Tot slot verwijzen we nog naar onze website hiro8400.bandcamp.com waarop je digitaal de muziek kan aankopen of een exemplaar op vinyl kan aanschaffen. “De EP is trouwens in doorzichtig vinyl wat het toch wel wat specialer maakt. En er zijn maar tweehonderd exemplaren in omloop”, besluit Yannick. (CWO)