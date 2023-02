Metalband ArtFx met concertavond op ‘t Rozeveld

Op zaterdag 22 april organiseert de lokale metalband ArtFx de concertavond Metal@Rozeveld. De groep treedt voor het laatst op met gitarist Dempsey Derous uit Zedelgem, die nieuwe wegen uitgaat na 23 jaar in bands spelen. Ook Wasteland uit Veldegem en de nieuwe groep Cops on Coke concerteren.

ArtFx bestaat uit drummer en drijvende kracht Ivo Cardon en zangeres Elke Vanhoutte, die als koppel in de Korenbloemstraat wonen, waar er in een geïsoleerde box gerepeteerd wordt. Voorts zijn er bassist Tom Trancez uit Brugge en de afscheidnemende gitarist Dempsey Derous.

Tweede Album komt er

De drie heren van ArtFx spelen zware songs, maar dankzij de cleane zang van Elke klinkt de muziek toegankelijker. Ze is niet van het type screamer. Dat levert in combinatie met de loeiharde muziek een heel aparte sound op. ArtFx serveert progressieve djent, genoemd naar de aparte gitaartechniek uit het metalgenre. Allemaal eigen nummers, onder andere uit het album Turning Point dat de groep een tijdje geleden heeft uitgebracht.

Er staan acht nummers op die plaat, die in de Shellshock Studio in Brugge werd opgenomen. De band streeft naar een zo evenwichtig mogelijke balans tussen het instrumentale en de zang. “Alles is goed doordacht en kwaliteit is de norm”, zegt Ivo Cardon. “We willen zeker geen half werk afleveren. Onze songs moeten volledig op punt staan.”

Intussen heeft ArtFx, op een paar nummers na, al een tweede album klaar om ermee naar de studio te trekken. “Dempsey gaat in alle vriendschap weg, maar laat natuurlijk een leemte achter”, aldus Ivo. “Het wordt nu kwestie van zo snel mogelijk onze nieuwe gitarist zich te laten inwerken. Ik ben er echter van overtuigd dat dit zal meevallen. Het geluid van Artfx zal hetzelfde blijven.”

Oaze-evenement

Op zaterdag 22 april gaan de deuren van zaal Rozeveld op de gelijknamige Torhoutse wijk al om 18 uur open. Om 20 uur trapt Cops on Coke de concertavond af en om 21 uur speelt Wasteland zijn set. Om 22 uur is het dan aan ArtFx om op het podium te klimmen en ‘buzze’ te geven.

“Het gaat om een Oaze-evenement van Ginter”, geeft Ivo nog mee. “We zijn blij met de medewerking van dat artiestenplatform voor zogenoemde jonge makers. Alle steun doet deugd.”

De tickets (10 euro) zijn te koop via www.eventbrite.be. Voor verdere info: zie de Facebook-pagina van ArtFx.