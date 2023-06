Met Plongkasse is er nieuwe Ieperse coverband: “Volop repeteren richting eerste optredens”

“Acht negen nul nul, de rest is flauwekul”, op deze ludieke wijze verklapt Plongkasse hun Ieperse roots. De kersverse coverband ontstond bij twee bandleden op een roadtrip door de Verenigde Staten en intussen repeteren de vijf mannen richting hun eerste optredens.

Plongkasse is een vijfkoppig ensemble. Zanger is Jakob Desodt (28) uit Ieper. Hij werkt als leerlingenbegeleider in een middelbare school in Diksmuide. “Ik volgde muziekschool en speel ook nog viool en piano. Vroeger zong ik nog in het schoolkoor en ik ben heel vaak met muziek bezig”, vertelt Jakob, die nog even de andere bandleden voorstelt. “Verder hebben we de 27-jarige Davy Callens aan de piano en hij is de tweede stem. Davy is in het dagelijks leven beroepsmuzikant en muziekleerkracht. Gitarist Seppe Nuyttens (23) roert als souschef overdag in de potten van Vinke in Westouter, het dorp waar hij eveneens woont. Robin Leuwers (31) is de drummer van het gezelschap en hij is aan de slag als opvoeder. Hij heeft al een pak ervaring in andere bands. Tot slot is er onze bassist Yu-Ta Yoshinari (40). Hij heeft roots in Japan, is de zwager van Davy en werkt in Den Olifant.”

Roadtrip

Het idee van Plongkasse begon bij Davy en Seppe. “Zij gingen vorige zomer samen op roadtrip langs de westkust van de Verenigde Staten en begonnen met brainstormen over een Ieperse band. Uiteindelijk werd dat idee in praktijk omgezet en zochten ze naar een passende naam en extra bandleden. Zowel Yuta, Robin als ikzelf zijn enorm gemotiveerd om mee te schrijven aan dit verhaal. Tegelijk vind ik het een spannend avontuur.” Voor de naam kwamen ze na lang denken dus uit bij Plongkasse. “Plongkasse is grappig, opvallend en het ligt goed in de mond. Voor de niet-West-Vlaamse lezers: dit is dus dialect voor zekeringkast.”

Engelstalige covers

Intussen repeteren ze ongeveer tweewekelijks. “Vaak is dat in de kelder van Davy. Het is niet evident om de agenda’s op elkaar af te stemmen wegens de diverse jobs, maar het lukt wel. We stomen ons stilaan klaar voor onze eerste optredens. Concrete data en plaatsen zijn er nog niet, maar de gesprekken lopen en meer nieuws zal binnenkort zeker volgen. Of we al een manager hebben? Voorlopig regelen we alles zelf nog, maar als het echt zou ontploffen, dan staat mijn vriendin Janne klaar om de boekingen te regelen”, lacht Jakob. Op de playlist staan vooral Engelstalige covers uit de genres rock en indierock.

“Denk maar onder meer aan Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival en Johny B Goode van Chuck Berry. Een eerste eigen nummer zou toepasselijk Electricity heten, maar dat is nog niet voor meteen.” (API)

Info: volg Plongkasse op Instagram.