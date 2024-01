Menense band CHEVALSKI brengt straks zijn eerste twee singles uit: “Gaan er volle bak en zonder schaamte voor”

De Wieltjesstad heeft er sinds eind 2021 een nieuwe band bij. Louis Devlies, Victor Lemonnier, Simon Vanhaute en Arthur Daneels – drie Menenaars en een Meense Gentenaar – sloegen de handen in elkaar en bliezen leven in het project genaamd CHEVALSKI. Het is een mix van sludge en post-metal, maar doet live soms denken aan de hoogdagen van de punk, zo blijkt.

Hoe kijken jullie naar Menen?

Daneels: “Wij behoren tot een generatie in Menen die vrij gehecht is. Als je iemand nieuws leert kennen, zal je altijd wel een gemeenschappelijke vriend vinden. Ik hou ervan om af te wisselen tussen het stedelijke van Gent en dat bijna-dorpsgevoel in Menen.”

Lemonnier: “De Meense jeugd is best wel ambitieus. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat er nu mogelijk is met het kunst- en cultuurhuis boEgie woEgie, dan mogen we wel blij zijn.”

Devlies: “Velen van onze generatie willen in Menen blijven en hun leven hier opstarten en dat is op zich wel mooi. Voor hetzelfde geld zouden ze allemaal naar Kortrijk of Gent kunnen gaan. Ik studeer nog in Gent, dus ik heb net als Arthur wel de twee.”

Daneels: “De wil is er hier ook om iets te organiseren. Als je wil uitgaan, kan je uitgaan. Er zijn momenten geweest dat dat anders was. Ik denk dus dat we allemaal graag in Menen zijn.”

Hoe hebben jullie elkaar precies gevonden voor dit project?

Daneels: “Simon, Victor en ik zaten eens op een zatte avond bij Victor thuis. We kwamen op het idee om een band te starten en gingen er al meteen van uit dat Louis wel onze drummer zou zijn (lacht). Dat was in het najaar van 2021. Na een jaar hebben we voor het eerst opgetreden; dat was in JC Ten Goudberge in Wevelgem. We speelden samen met de groep Divided, een grote inspiratiebron voor ons en bovendien een streekproduct.”

Devlies: “Ik zat vroeger al samen met Victor in de band Fargo. Dat was toen nog met een aantal vrienden uit het middelbaar.”

Dus jullie kennen elkaar al lang?

Daneels: “Louis, Victor en Simon hebben lang samen op school gezeten. Ik kwam er pas later bij.”

Devlies: “Victor ken ik eigenlijk pas van in het vijfde middelbaar. De twee gitaristen, Simon en Victor, kennen elkaar wel al van in het zomerklasje.”

Lemonnier: “Het is toen eigenlijk allemaal al begonnen, in het zomerklasje (lacht)!”

Een band is weinig zonder een goeie naam. Hoe kwamen jullie op het bijzondere ‘CHEVALSKI’?

Daneels: “We moeten er geen doekjes om winden: de naam is op dezelfde manier gekomen als het idee om een band te vormen. Op een zatte avond dus (lacht).”

Lemonnier: “Het was wel niet op dezelfde zatte avond (lacht)! We waren wat aan het praten en plots ging het over het przewalskipaard (een paardensoort die voor het laatst werd gespot in 1967 in Mongolië, red.). Ik zei toen dat het veel logischer zou zijn als het een ‘Chevalskipaard’ heette, aangezien ‘cheval’ paard is in het Frans.”

Devlies: “En toen riep ik: ‘Dat is het (lacht)!’ We waren echt al zes maanden op zoek naar een naam. Er was nooit iets waar we alle vier content over waren.”

Hoe zouden jullie CHEVALSKI omschrijven?

Daneels: “Ik denk dat het een combinatie is van sludge, harde gitaren en zelfs hardcore vibes met breakdowns en een vrij agressieve performance. Op het podium hebben we zelfs een punkattitude. Dat is volle bak ervoor gaan zonder schaamte.”

Devlies: “In het algemeen is dat voor mij hetzelfde, al heb ik dat punkgehalte als drummer wel wat minder. Ik sla wel gewoon alles kapot en ben helemaal uitgeput op het einde van een show.”

Daneels: “Awel, dat is toch punk?”

Devlies: “Ja, maar ik ga niet in het publiek springen.”

Daneels: “Als drummer is dat moeilijk, hé (lacht)!”

Devlies: “Het is gewoon niet allemaal super hard. We hebben ook rustigere sfeerstukken die we brengen als contrast met de zware stukken. Dat is wel een troef van ons. Zo kunnen we toch een breder publiek aanspreken dan enkel het zware metalpubliek.”

Hebben jullie om af te sluiten nog een advies voor de jeugd?

Daneels: “Probeer zo hard mogelijk jezelf te zijn.”

Devlies: “Zorg ervoor dat je basis qua relaties in het leven in orde is, zodat je daarop kan terugvallen. Alles wat je daarnaast doet, kan je invullen zoals je wilt. Daar moet je naar streven.”

Lemonnier: “Ik volg Arthur en Louis, maar zou er nog een toevoeging aan doen. Probeer bij het experimenteren niet bang te zijn om op je bek te gaan. Falen is net deel van het ontdekkingsproces. Wees ook niet bang om uit je comfortzone te gaan.”

CHEVALSKI releaset eind februari hun eerste twee singles: Platonic en Heal Of Regress. De nummers zullen te beluisteren zijn op de diverse streamingplatformen. De release wordt overigens gevierd met een optreden in boEgie woEgie. Hou zeker de Instagrampagina chevalski_band in de gaten voor meer info.