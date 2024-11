Menen heeft dankzij Keizer Sunny opnieuw een eigen carnavalssingle: “En daarvoor heb ik geen zangers of muzikanten gebruikt”

Op 11 november werd ook in Menen het carnavalsseizoen op gang getrokken. Tijdens het feestelijke moment, kregen de aanwezigen ook de gloednieuwe carnavalssingle van Keizer Sunny te horen. “Een meezinger zonder muzikanten of zangers, maar wel met AI!”

Wat zou carnaval zijn zonder muziek? Van de meest hilarische meezingers, tot covers die vooral de draak steken met de actualiteit? Carnaval en zang zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een eigen, carnavaleske song hadden we in Menen al lang niet meer gehad. Maar dankzij Keizer Sunny komt daar anno 2024 verandering in. Hij kroop in zijn meest creatieve pen en toverde een meezinger tevoorschijn. “En daarvoor heb ik geen zangers of muzikanten gebruikt”, lacht hij.

AI

De ambassadeur van het Menense carnaval zocht zijn toevlucht bij artificiële intelligentie. “Jawel, ook in de wereld van het carnaval moet je de toekomst durven omarmen. De mogelijkheden zijn er, waarom er dan geen gebruik van maken? Ik speelde al langer met het idee om een liedje eigen aan Menen te maken. De eerste lijnen van de tekst waren er al, en met de opening in het vooruitzicht besloot ik er definitief werk van te maken. Proberen, corrigeren en opnieuw proberen? Het hoort allemaal bij het creatieve proces natuurlijk. Een uurtje of twee later was de tekst klaar, en startte ik mijn computer op.”

Sunny koos voor AI om het lied een definitieve vorm te geven. “Er was de tijdnood, maar het aspect gemak mag je ook niet negeren. Ik gaf mijn tekst in op een gespecialiseerde website, waar artificiële intelligentie er in een handomdraai een kant-en-klaar liedje van heeft gemaakt. De software zorgde voor zowel de stem als voor de muziek. En geef toe: wie het niet weet, zou nooit kunnen raden dat een computer dit allemaal heeft gedaan.”

Hit?

Of het de ultieme carnavalshit van de grensstad zal worden? Daar durft Sunny geen krasse uitspraken over te maken. “Het moet door de carnavalsgroepen worden opgepikt natuurlijk. Al zou het wel super zijn, mocht het te horen zijn tijdens de stoet.”