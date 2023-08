Melkrock pakt alweer uit met topaffiche: “Dit jaar meer vrouwelijk talent op de planken”

Op zondag 13 augustus is het weer zover: domein Wattewy in Tielt wordt voor één dag omgetoverd tot een festivaldomein om u tegen te zeggen, waar de Tieltse muziekliefhebbers voor de 24ste keer hun hart kunnen ophalen aan gevestigde waarden en opkomend talent. Bram ‘Moony’ Vermeersch (43) is sinds 2009 de programmator van Melkrock. Zelf noemt hij het gezellige ééndagsfestival een broertje van Leffingeleuren. “We zetten steevast in op pure kwaliteit”, begint hij.

“In 2002 begon ik als vrijwilliger bij vzw Heelal met barshifts. Zo leerde ik de ploeg en het festival beter en beter kennen, nu is het een hechte vriendengroep. Ik ben ondertussen al enkele jaren verantwoordelijk voor de programmatie, al gebeurt dat uiteraard in samenspraak met de organisatie”, vertelt Bram Vermeersch. Hij runt Bath Foam Throne waar hij de pers en promo voor verschillende bands verzorgt en zo goed als al zijn vrije tijd gaat naar concertbezoeken. “Dit is de 24ste editie, voor een klein festival dat volledig op vrijwilligers draait, is dat fenomenaal. Dat had Stefaan ‘Beire’ Lambert, die er destijds mee begon in 1998 in het Paterspark, wellicht nooit gedacht.”

Familiefestival

Een sterke affiche programmeren is moeilijker dan je zou denken. “In eerste instantie moet je voelen wat er leeft bij het publiek en binnen de vzw. Zo startten we in 2012 bewust met kinderacts zoals Kapitein Winokio. Dat is mooi meegenomen voor een gezellig familiefestival en werpt zijn vruchten af. Dit jaar hebben we met De Schorriemorrieband lokale kinderpret op het podium. Vorig jaar was de affiche redelijk mannelijk en hard met onder andere Pothamus, Flip Kowlier en Divided. Nu staat er beduidend meer vrouwelijk talent op de planken. En dat is goed voor de line-up van de affiche”, lacht Bram. “Vieze meisje, Bobbi Lu en Chibi Ichigo zijn heel sterke live acts. We konden ook Sofie Engelen van Radio Willy strikken voor de presentatie.”

Ontdekkingsfestival

Bram hanteert nog andere criteria. “Uiteraard moeten agenda’s op elkaar afgestemd geraken en de budgetten moeten kloppen. Mijn ervaring en netwerk in het wereldje maakt dat iets makkelijker. Daarnaast vinden we het belangrijk om opkomend talent podiumkansen te bieden. Brihang, SX, Oscar and the Wolf, die passeerden hier al allemaal de revue voor hun doorbraak. Die bands moeten niet lokaal zijn, al is dat natuurlijk mooi meegenomen. Zo is Icarus dit jaar talent van de streek.”

Kleppers

Elk jaar pakt Melkrock uit met een klepper van formaat. “Dit jaar is dat Admiral Freebee. Hij heeft veel hits, een ijzersterke livereputatie én zijn moeder is afkomstig uit Tielt, ideaal. Hij vindt het fantastisch om hier te kunnen spelen.”

Volgend jaar viert Melkrock zijn 25ste editie. Mogen we iets speciaals verwachten? Bram laat niet makkelijk in zijn kaarten kijken. “We gaan élk jaar voor een topeditie. Misschien wil de stad wel iets extra’s doen voor ons jubileum? Als ik echt mag dromen, dan teken ik voor Balthazar, dEUS of Millionnaire, maar dat zet je maar beter niet in de krant”, lacht Bram.