Melissa Arnone brengt show ‘Imagine’ en zoekt nog jong talent

De Tieltse Melissa Arnone (35) is oprichter en creatief directeur van Imagine Academy-Studios. Op 2 september 2023 brengt ze haar allereerste show in Casino Kursaal in Oostende. Voor die show is ze op zoek naar jong talent en organiseert een auditie.

Melissa Arnone werd geboren in Agrigento, een dorpje in Zuid-Italië. Op jonge leeftijd verhuisde ze met haar ouders naar België. De jonge dame heeft het muzikale in zich en dit al van tijdens haar kinderjaren. “Ik zing al heel mijn leven en zingen is voor mij zo natuurlijk als ademen”, vertelt Melissa.

“Zingen is geen grote moeite voor mij en is al altijd een belangrijk onderdeel van mijn leven geweest. In mijn tienerjaren schreef ik al enkele liederen. In het jaar 2012 nam ik mijn eerste CD op en dit in een echte studio. Bij elk lied waren er sleutelwoorden en ik begon in mijn gedachten meteen een hele scène te beschrijven.”

Eigen productiehuis

Imagine Academy-Studios werd opgericht door Melissa, een soort school voor muziek, dans en theater. “Bij de Academy kunnen getalenteerde mensen langskomen om iets bij te leren, om iets geweldigs op het podium naar voor te brengen”, gaat Melissa verder. “Ik beschik over mijn eigen opnamestudio en om het even welk een muzikant kan bij mij terecht. Mijn toekomstdroom is een eigen productiehuis op te starten en ik zal mijn droom waarmaken. Samen met mijn fantastisch team zal dit lukken.”

Haar allereerste show ‘Imagine’ staat op haar planning en op 2 september 2023 is het zover. “Ik wil een professionele show brengen in de mooiste zaal van België en dit is het Casino Kursaal in Oostende. De show zal een boodschap bevatten. Muziek is een belangrijk onderdeel en wordt aangevuld met betekenisvolle teksten. We staan stil bij de waarde van het leven, de rol als mens en ons bestaan. De relatie tussen God en de mens komt aan bod.”

Audities

Om de show tot een groot succes te maken is Melissa op zoek naar talent. Op 3 december zijn er audities gepland. Iedereen die zich geroepen voelt om mee te werken aan de show kan zich inschrijven voor de audities. Het gaat om getalenteerde personen die graag dansen, zingen of muziek spelen. “De audities lopen vrij goed. Ik krijg enorm veel positieve reacties en dat heeft mij kracht om door te gaan met de show. De ticketverkoop voor de show is reeds gestart. Ik hoop dat ik een goede 1 500 personen naar het Casino kan brengen. Een hoge doelstelling, maar ik ga ervoor.”

Alle informatie over de auditie kan je vinden op de Facebookpagina van Imagine Academy.

(NS/foto Melissa Arnone)