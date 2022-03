Meezinger met boodschap van Paul Bruna in Vlaamse Super 15: ‘Maak de Click’ tegen zwerfvuil

Fost Plus lanceerde een tijdje geleden de Click aan de kust en Middelkerke is een van de eerste kustgemeenten die meestapt in het project tegen zwerfvuil. Nu is er ook het lijflied ‘Maak nu de Click’, geschreven en gezongen door Paul Bruna.

“Toen mij werd gevraagd om mijn medewerking te verlenen aan het project van Fost Plus heb ik onmiddellijk toegezegd”, geeft Paul Bruna mee, “Ik vind het een superinitiatief en heb me meteen aan het schrijven gezet. Het resultaat is een vlot nummer met een tekst die de mensen aanspoort om ook mee te werken aan dit project. We hebben ook een clip opgenomen om nog meer duidelijk te maken waarover het gaat.”

“De clip is ondertussen al heel veel bekeken op Youtube en het nummer ‘Maak nu de Click’ is nu ook binnengekomen in de Vlaamse Super 15. Dit gebeurt onder meer door een stem die de mensen kunnen uitbrengen op de website van de Vlaamse Super 15. De Click brengt een positieve dynamiek doordat mensen beloond worden voor hun goede gedrag. Dat positivisme wil ik in mijn liedje overbrengen.”

Gratis app

Naast de voornoemde badplaatsen is de Click ook actief in Antwerpen, Namen en Anderlecht. De Click van Fost Plus werkt aan de hand van een gratis app om zwerfvuil aan te pakken. Dit kan door onderweg zwerfvuil op te rapen of door je eigen afval weg te gooien in de juiste vuilnisbak. Je scant of fotografeert eerst het afval zodat je beloond wordt met punten (Circular UCoins) en als je er genoeg hebt verzameld kan je genieten van tal van voordelen bij deelnemende handelaars.

Er zijn al meer dan 14.800 gebruikers en er werken bijna 300 handelszaken mee. Om nog meer mensen aan te moedigen deel te nemen aan het project wordt een wedstrijd georganiseerd waaraan mooie prijzen zijn verbonden, waaronder enkele duo-tickets voor het Kustschlagerfestival op 21 en 28 september in Plopsaland De Panne.

Meer info op www.kustschlagerfestival.be. Het volstaat om de gratis app te downloaden en je te registreren en wie weet word jij wel de gelukkige winnaar.

(PG)