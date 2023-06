Meermens wint Talentenjacht Night of the Proms in Koksijde

Het was een moeilijke keuze voor de jury om uit zoveel artistiek en muzikaal talent uiteindelijk Bram Verstappen alias Meermens uit te roepen tot winnaar van de Talentenjacht. Hij mag op 28 en 29 juli in de spotlights staan van Night of The Proms – Summer Edition in Koksijde, samen met Mark King (Level 42), Johnny Logan, Laura Tesoro e n Sandra Kim.

De jury had het niet makkelijk om een winnaar te kiezen uit de tien knappe finalisten. Bram Verstappen (Meermens) moest het opnemen tegen Serge Casier, Tine Claeys, Ken Delanghe, Isabelle Dewulf, Martijn Storme, Celeste Verbeeck, Kimberly Witpas, Bearfeet en Dominique Lafrate.

In de jury zetelden Jan Vereecke (Night of the Proms), Astrid Gijsels (violiste Antwerp Philharmonic Orchestra), Dominique Vanhaegenberg (arrangeur Night of the Proms) en Peter Bruneel (evenementenmanager gemeente Koksijde).

Lied over jongensdroom

Bram overtuigde de jury met zijn liedje ‘Ridder’. Een melancholisch maar ook vrolijk lied over een jongensdroom om ooit een ridder te worden. “Als een ridder ten strijde trekkend, galopperend doorheen het landschap van het leven. De draken en harnassen uit onze dromen zien er uiteindelijk toch wel anders uit, en het is belangrijk dat we leren om sterk te staan in het leven. Wel hebben we allemaal nood aan een ‘veilig kasteel’ om af en toe in te kunnen schuilen, tot de storm is gaan liggen, de oorlog is bedaard. De mensen om ons heen fungeren soms als muren en kantelen, ons hart als haardvuur, ons leven als rode draad. Ik schreef dit nummer vorig jaar, omdat ik de nood voelde om de veilige muren van mijn kasteel te verlaten, over die kantelen heen te durven kijken, mijn harnas aan te trekken en stappen te durven zetten die ik daarvoor niet voor mogelijk hield.”

Onder de naam Meermens brengt Bram cabaret, comedy. Bram omschrijft zijn genre dat zweeft tussen cabaret en kleinkunst als ‘intieme levenslessen in een akoestisch jasje’. “Met mijn Nederlandstalige liedjes probeer ik mensen te amuseren, te troosten, gelukkig te maken, gedachten te verzetten, maar vooral een antwoord te bieden op de vragen van elke dag.” Wie naar Brams liedjes luistert en ervan geniet, wordt met elke minuut een beetje ‘meer mens’.

Straatmuziek Festival gewonnen

Bram is trouwens geen onbekende in de muziekwereld. Toen hij 12 was, kreeg hij voor het eerst een gitaar in handen. “Ik begon muziek te spelen en te schrijven rond 2004. Zo’n tien jaar later, rond 2015 begon ik ermee naar buiten te komen en waagde ik me ook aan optredens. In 2017 won ik het Straatmuziek Festival in Roeselare en sindsdien had ik het ongelooflijke geluk om steeds vaker te mogen optreden. In 2018 koos ik voor de artiestennaam ‘Meermens’ en in 2019 bracht ik onder die naam mijn eerste CD uit (‘Zever, Zalving en een Zeemanslied’).”

Sindsdien stond Bram op het podium met artiesten naar wie hij enorm opkijkt, zoals Wannes Cappelle, Buurman, Willem Vermandere, Ertebrekers… “Ik mocht ook al het voorprogramma verzorgen van Metejoor, Arne Vanhaecke, Kobe Sercu…. en vorig jaar deed ik mee in The Voice Van Vlaanderen. Ik ging niet door naar een volgende ronde, maar ik kreeg wel positieve commentaar en mensen spreken mij er nog altijd over aan.”

Niet langer ‘net niet’

Al in de lagere school sprak The Night of The Proms tot Brams verbeelding. Dus greep hij met beide handen de kans om deel te nemen aan de Talentenjacht. “Ik heb nog wel aan meer wedstrijden meegedaan, maar het was dan dikwijls ‘net niet’…. Geweldig dat ik nu de kans krijg om mijn nummer voor zo’n groot publiek te brengen deze zomer! Dat zie ik als een privilege!”

Night of the Proms Summer Edition vindt plaats op vrijdag 28 en zaterdag 29 juli op het Kerkplein in Koksijde. Met onder meer Johnny Logan, Mark King (Level 42), Sandra Kim, Matteo Bocelli, Laura Tesoro, Meermens en Mama’s Jasje. Onder begeleiding van het Antwerp Philharmonic Orchestra, band en koor Fine Fleur. Tickets & info www.nightoftheproms.be.