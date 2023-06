Meermens uit De Haan wint talentenjacht en schittert zo op podium van ‘Night of the Proms Summer Edition’

Bram Verstappen, alias ‘Meermens’, kon de jury van de talentenjacht van Night of The Proms Summer Edition in Koksijde het meest overtuigen: op 28 en 29 juli mag hij naast Mark King (Level 42), Johnny Logan, Laura Tesoro, Sandra Kim, Matteo Bocelli en Mama’s Jasje schitteren op het podium van Night of The Proms – Summer Edition.

Meermens is het muzikale alter ego van Bram Verstappen uit Klemskerke. Onder deze naam brengt hij cabaret, comedy, maar vooral ‘intieme levenslessen in een akoestisch jasje’. Met zijn Nederlandstalige liedjes probeert hij te amuseren, te troosten, gelukkig te maken, gedachten te verzetten, maar vooral een antwoord te bieden op de vragen van elke dag.

Nog in The Voice

Tijdens de finale van de talentenjacht in Koksijde bracht hij zijn liedje ‘Ridder’, over de jongensdroom om ooit een ridder te kunnen worden. “Ik nam deel aan deze wedstrijd omdat Night of the Proms al tot mijn verbeelding spreekt van toen ik nog in de lagere school zat. De kans hier deel van te mogen uitmaken, kon ik dan ook niet laten liggen”, aldus Bram, die vorig jaar te zien was in The Voice.

“Het is al vaak ‘net niet’ geweest in wedstrijden. Ik ben dus blij dat ik nu de kans krijg om mijn nummer deze zomer voor zo’n groot publiek te brengen”, klinkt het. In de jury zetelden Jan Vereecke (Night of the Proms), Astrid Gijsels (violiste Antwerp Philharmonic Orchestra), Dominique Vanhaegenberg (arrangeur Night of the Proms) en Peter Bruneel (evenementenmanager gemeente Koksijde).