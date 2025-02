‘Meermens’ schopt het als enige Vlaming tot halve finale Leids Cabaret Festival

‘Meermens’, het muzikale alias van Bram Verstappen uit Klemskerke, schopte het als enige Vlaming tot de halve finale van het Leids Cabaret Festival.

Op 12 en 19 januari mochten veertien cabaretiers in Café Caat in Leiden deelnemen aan de preselecties voor dit prestigieuze festival. De selectie gebeurde na een eerste schifting op basis van auditievideo’s. Van de veertien mochten er uiteindelijk acht deelnemen aan het Leids Cabaret Festival 2025. Het was een gevarieerde groep met vier Vlamingen en vier Nederlanders.

Op 25 en 26 januari werden alle acht de deelnemers verwacht voor een workshopweekend in Leiden. Daar kregen ze de kans om samen te werken met verschillende regisseurs en zo hun set bij te schaven en verder af te werken. Hierna werden er twee weken rust ingelast, zodat de kandidaten hun set konden try-outen op diverse podia.

Net geen finale

Op 10 en 11 februari vonden vervolgens de kwartfinales plaats in de Leidse Schouwburg. Na deze rondes vielen er drie kandidaten af. Meermens bleef hierna als enige Vlaming over om een kans te wagen in de halve finale op 13 februari. Daar vielen opnieuw twee kandidaten af, waarna uiteindelijk nog drie mensen naar de finale mochten op 15 februari. Meermens haalde de finale net niet en bleef steken in de halve finale. Toch kon hij rekenen op veel sympathie van het publiek en een heel mooi juryverslag.