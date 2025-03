Meermens kijkt uit naar finale Nekka-wedstrijd: “We maken er sowieso een feestje van”

Meermens, alias Bram Verstappen uit De Haan, is een van de zeven artiesten die op 29 maart mogen aantreden voor de finale van de Nekka-wedstrijd in zaal de Monty in Antwerpen. De finalisten zullen er naast twee eigen liedjes ook een verplichte cover uit het repertoire van Yevgueni moeten vertolken.

Yevgueni viert immers dit jaar zijn 25ste verjaardag, en won in 2001 de toen tweede editie van de Nekka-wedstrijd. “Ik ben zelf al heel lang een erg grote Yevgueni-fan en wist dan ook meteen welk nummer ik van hem wou coveren. Welk nummer dat wordt? Dat zul je op 29 maart kunnen horen in de Monty”, aldus een opgetogen Meermens. In de halve finale wist hij de jury te bekoren met eigen liedjes. “Ik koos bewust voor een afwisseling tussen ambiance en ontroering, omdat dat ook is waar ik als Meermens voor wil staan. Het was voor mij trouwens een hele eer om daar tussen al die andere topmuzikanten te mogen staan. Mijn band en ik voelden ons wel meteen thuis, want het was een hele warme organisatie. Toen ‘s avonds de namen van de zeven finalisten werden afgeroepen, was de vreugde dan ook groot dat we erbij waren”, klinkt het.

Daarmee lijkt het nu al een boerenjaar voor Meermens, die het onlangs ook als enige Vlaming tot in de halve finale van het prestigieuze Leids Cabaret Festival schopte. “Ondertussen zijn we al druk aan het repeteren om er op 29 maart opnieuw een feestje van te maken. Ik heb er alvast superveel zin in”, aldus Bram. De finale vindt op zaterdagavond 29 maart om 20 uur plaats in zaal De Monty in Antwerpen. Tickets zijn te koop via de website: www.nekka.be.