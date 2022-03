Meermens brengt nieuwe single ‘Sneeuwman’ uit op de vooravond van de lente: “Altijd blijven geloven dat de zon er weer doorkomt”

Meermens, het muzikale alias van Bram Verstappen (29) uit De Haan, bracht zondag zijn nieuwe single ‘Sneeuwman’ uit.

Een nummer over ontmoetingen tussen sneeuw en zon, winter en lente, verdriet en geluk. “Ik hoop dat mensen er troost en warmte in vinden”, aldus Bram, die het nummer neerpende toen hij zelf door een moeilijke periode ging. Vandaar ook de symbolische releasedatum. “Ik ben altijd blijven geloven dat de zon weer zou komen.”

“Sneeuwman is een nummer dat ik reeds een hele tijd geleden schreef. In een periode waar ik niet zo graag aan terugdenk, maar die dankzij dit nummer toch een mooie bijklank kreeg. Ik speelde in die periode heel vaak met het beeld van een sneeuwman, en zo voelde ik mij ook. Als een sneeuwman die verlangt naar de zon, naar warmte en geluk, ook al heeft hij tegelijk ook het gevoel dat dit zijn ondergang zou kunnen betekenen.”



(WK)