Meer sfeer maar minder volk op de Ardooise Waterbek

Het Waterbekfestival editie 2023 zit er op. Deze organisatie van het Ardooise gemeentebestuur brengt jong en oud samen rond de waterplas en dat doen ze al sedert 2018 toen het bufferbekken geopend werd met het (toen nog gratis) optreden van K3. In vergelijking met vorig jaar was er naar verluidt minder volk, maar was de sfeer opperbest.

Voor die sfeer zorgde onder meer Willy Sommers en Radio Guga. De Tantes en Denis Cartier waren de plaatselijke smaakmakers. Marie en Samsom zorgden voor de intro voor de kinderen.

Dat ook de tapkraan rijkelijk vloeide was dank zij enkele lokale verenigingen die, vrijwillig hun bijdrage leverden zoals de Chiro, de ruiters, het Sint Maartenscomité en de Peloeze fjète.

De 13 of 15 euro, toegang was volgens velen een min punt. Er werd vergeleken met gratis festivals in de regio. Met een vergelijkbare cast is bijvoorbeeld Tabak Ommegang later in juli en in Ardooie gratis en daar treden Christoff, Margriet Hermans en Sergio op. Afwachten wat het hier volgend jaar wordt. (JM)