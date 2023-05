Meer dan duizend mensen komen bijeen voor avond vol muziek in Harelbeke

Beweging.Net Harelbeke-Stasegem organiseerde een taptoe naar aanleiding van Rerum Novarum, de pauselijke encycliek uit 1891. Het was de eerste taptoe sinds 50 jaar.

Aan de Taptoe 123 namen 9 korpsen deel: de drie Harelbeekse korpsen, de Koninklijke Muziekvereniging Eendracht & Vrijheid, de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia en Koninklijk Harmonieorkest Vooruit, DrumSpirit uit Dadizele, de Harmonie Kunst en Vermaak uit Zedelgem, het Calypso Performance Ensemble uit Zwevegem, de Ypres Surrey Pipes & Drums en de Highland Dancers de For Freedom Pipes & Drums uit Knokke-Heist.

Rijnmondband

De klap op de vuurpijl, de topaffiche, was het korps Rijnmondband dat helemaal uit Schiedam in Nederland kwam. Ze maken sinds 1929 muziek op wereldniveau en presteren bijzonder goed in moeilijke muziekwedstrijden. Ruim 1.000 toeschouwers vonden de avond meer dan geslaagd en gaven bij momenten een staande ovatie: zeker voor de Rijnmondband.

De finale van de Masses Pipe Band, een samensmelting van Ypres Surrey Pipes & Drums en de Highland Dancers de For Freedom Pipes & Drums uit Knokke-Heist. Zij vormen samen Massed Pipe Band. De finale werd uitgevoerd door alle deelnemende korpsen onder leiding van Lynn Callewaert en Martin Van Walleghem. Op het einde kregen de verantwoordelijken de stedelijke ‘Medaille Peter Benoit’ uitgereikt, het hoogste ereteken dat Harelbeke rijk is.