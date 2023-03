Meer dan 30 huiskamerconcerten tijdens Villa Roslar in Roeselare

Muziekliefhebbers uit Roeselare konden afgelopen weekend genieten van maar liefst 31 concerten tijdens Villa Roslar. Daarbij ligt de nadruk op lokaal talent.

Van vrijdag 3 t.e.m. zondag 5 maart vonden er bij gastvrije Roeselarenaars 31 concerten door in uiteenlopende muziekgenres: van country over singer-songwriter tot klassiek en van jazz over covers tot rock.

Zo ook bij gastvrouw Imke Soete in Ardooisesteenweg. Daar kwam de bekende electromuzikant en funky popzanger STIJN, geboren Roeselarenaar, de huiskamer in vuur en vlam zetten.

In juli en augustus gaat Villa Roslar opnieuw de boer op. Elke woensdagavond kan je dan een concertje meepikken bij gastvrije Roeselarenaars op de boerenbuiten.