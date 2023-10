Meens hiphopcollectief ZLDR is ‘back in the scene’ met nieuwe single : “ZLDR is altijd in your face”

ZLDR, een hiphopcollectief waarvan de Meense broers Thomas en Julien Jacquemain de gezichten zijn, lanceerde dit weekend een nieuwe single en trad op in het Wilde Westen in Kortrijk, en dat na een stilte van een klein jaar.

De broers Thomas (22) en Julien Jacquemain (26) zijn hét gezicht van het hiphopcollectief ZLDR en wonen op een boogscheut van de gekende Meense Barakkenwijk. Met een middelbare schoolcarrière in de school Sint-Joris, optredens in Menen en een song genaamd “8930” zou je denken dat de broers Jacquemain zich echte Mjindenoars voelen. Toch is de realiteit anders.

Beide broers erkennen dat ze zich als zoon van Franse ouders in een Vlaamse stad nog nergens echt hebben thuis gevoeld. De oudste broer Julien verklaart die tegenstrijdige gevoelens tegenover zijn thuisstad: “Ik heb niet zoveel voeling met Menen. Ik heb me altijd een soort van buitenbeentje gevoeld. Mijn pa spreekt enkel Frans en mijn ouders zijn niet zo geëngageerd in Menen. Je voelt je zo nooit 100% Mjindenoar.”

Die ambivalentie lijkt de rode draad in het verhaal van het collectief. AMBIVALENT is ook een van de populairste songs van hun album KWETS UUR dat vorig jaar in mei uitkwam. De song is bovendien de favoriete plaat van Thomas, die verklaart dat ZLDR in het voorjaar een pauze nam doordat hij een moeilijke periode doormaakte: “Als ik AMBIVALENT perform, dan zie ik de pijn in de mensen hun ogen als ze meezingen. Zaterdag, tijdens ons optreden voor Sound Track in het Wilde Westen in Kortrijk, kwamen verschillende mensen me zeggen dat ze bijna moesten bleiten tijdens dat lied. Het was trouwens ons eerste optreden in een klein jaar tijd. Ik had het moeilijk en besliste om even een pauze in te lassen. Nu ben ik terug gestart, al doen we het op het gemak.”

En dat eerste weekend terug was allerminst een rustig weekend voor ZLDR: vrijdagnacht brachten ze hun nieuwe single ROUW uit en zaterdagavond traden ze op in Kortrijk in het teken van de wedstrijd Sound Track, georganiseerd door VI.BE. Julien neemt ons mee naar het eerste optreden in lange tijd: “We hadden veel stress, want je verleert dat wel een beetje. Vanaf dat de muziek startte, was het gewoon weer volle bak erin. Het publiek was bere hyped en we kregen veel feedback van het publiek. Het voelde eigenlijk echt weer aan als de eerste keer.” Zijn jongere broer springt bij: “Via de mensen van het Wilde Westen hoorden we dat de jury het echt nice vond. We weten nu nog niets meer, maar hopen dat we door mogen naar de finale voor de artiesten uit West-Vlaanderen. Dan mogen we ons op 9 december nog eens bewijzen.”

Dat ZLDR een dag voordien hun nieuwe single ROUW dropte, was eerder toevallig: “ROUW hebben we vorig jaar in september al gemaakt en nu was de song gewoon af, daarom zetten we hem online,” verklaart Thomas. “Het lied gaat over onze halfbroer die ouder is dan ons. Hij heeft ambras met onze pa en daardoor hebben we hem sinds tien jaar geleden niet meer gezien. Tot drie jaar geleden”, gaat Julien dieper in op wat er achter de song zit. “Ik ben toen naar hem gereden. Hij deed open en vroeg me wie ik was. Hij herkende me dus niet eens.”

“We hebben toen vite fait even gebabbeld en spraken af dat we elkaar later zouden zien. Hij was in shock en verstond er niets van. Het is zoals Thomas zegt in ROUW: ‘Alsof je nooit was weggeweest.’ Je voelde wel nog die broerband en dat we dezelfde dingen hadden meegemaakt in onze jeugd.” Thomas erkent dat gevoel, maar ziet het als iets positiefs: “Ja, het deed wel goed om hem terug te zien.”

De cover van de single spreekt alleszins boekdelen. Het is een jeugdfoto van de drie broers in een gezellige, familiale sfeer, maar het hoofd van hun oudere halfbroer is doorbrand. “Dat pakt wel, hé,” zegt Julien daarover. ZLDR, dat is eigenlijk gewoon altijd in your face: de ruige optredens, songs in drukletters, harde teksten, etc. Wat de toekomst precies brengt, kunnen de broers nog niet zeggen. Thomas bekijkt dag per dag hoeveel energie hij heeft voor zijn muziek, maar als alles goed gaat, zijn er een aantal optredens in januari. “Sowieso ligt de focus nu ook even op Sound Track”, concludeert Julien. “Als we dat winnen, dan moeten we geen optredens meer boeken, want dan zal dat vanzelf komen. Op dit moment zijn we al bezig met de eerste stappen te zetten voor een nieuw album. Wanneer dat uitkomt, kan ik wel nog niet zeggen.”



