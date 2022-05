Mayday Mayday Festival op nieuwe locatie is schot in de roos

Geen wandeling voor het Mayday Mayday festival dit jaar maar wel een heuse rebounce van het programma van weleer, weliswaar op een andere locatie. Het Begijnhofpark werd ingeruild voor het Nelson Mandelaplein. Niet onterecht want het stadsbestuur wil hier de feestlocatie van de stad van maken.

Het festival is een samenwerking van Bond Moyson, het ABVV en de partij Vooruit Kortrijk. Men verwachtte vandaag tussen de 3 à 5.000 bezoekers en hoewel er slecht weer werd uitgegeven bewezen de weergoden het tegendeel. Onder een warme stralende zon konden bezoekers genieten van een heerlijke barbecue en muzikale optredens. Voor de jongsten werd er een heus kinderdorp opgetrokken.

De tweeling Marie en Aurélie, Cécile, William en Arthur. De jongste is 9 maand en de oudste is 5 jaar. © (Foto TV)

Ook het gezin van Heleen Soens genoot van het evenement. Samen met haar kinderen en die van de familie trok ze naar het kinderdorp. “Het is hier heerlijk genieten. Even weg van de drukte van de stad maar toch dichtbij. Onze kinderen genieten van de springkastelen en de randanimatie. We wonen sinds kort in Kortrijk dus het is wel een evenement dat we er jaarlijks graag bij pakken”, klinkt het.

Live

Rijmtekkie Spansman mocht de line-up openen. De hiphopper wist op korte tijd het lege stenen pleintje voor het podium om te toveren tot een gevulde brok energie. Gevolgd door The Calicos, Ila, Chibi Ichigo en tal van andere toppers was de keuze voor het publiek groot. Het gezin van Cindy Lepas was met hun tweejarige dochter ook aanwezig. “We hebben de barbecue niet meegenomen omdat het moeilijk was met onze dochter maar genieten van een concertje met een lekker ijsje kan nooit geen kwaad”, lacht ze ons toe.

Megan, Cindy en Gertjan. © (Foto TV)

“De kermis bezoeken zullen we niet meer doen. Het is hier veel gezelliger, rustiger en er is voldoende animatie voor onze kleine meid Megan”, weet papa Gertjan ons nog te vertellen.

Politiek

Uiteraard werd er ook rijkelijk voorzien in drank en eten. De foodtrucks met frietjes, hamburgers en exotische gerechten trokken vooral het nodige volk rond de avondspits. “De magen moeten gespijsd worden en de dorstigen gelaafd. Want met een lege maag kun je niet genieten van deze fijne groepen bij de prachtige avondzon”, grapt Delbaux.

En hoewel het evenement openlijk en publiekelijk gemaakt was viel het politiek tintje toch licht op. Heel wat spandoeken die refereerden naar de pensioenen en politieke partij hingen prominent te bengelen aan de dranghekkens. “Echt storen doen we ons daar niet aan. Het is een aangenaam evenement en iedereen heeft zijn vrije meningsuiting. Het is natuurlijk ook 1 mei hé vandaag”, weet Jules Smosens.