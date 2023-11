Martine (68) wint vijf tickets voor Taylor Swift en geeft ze aan kleindochter: “Ik geloofde het eerst niet”

Martine Coussement (68) uit Rekkem bezorgde haar kleindochter Josephine (13) de verrassing van haar leven. In alle geheim nam ze deel aan de wedstrijd van QMusic om tickets te winnen voor de Eras Tour van de Amerikaanse zangeres Taylor Swift. Tot haar eigen verbazing won ze die ook effectief: “Ik ben zo blij dat ik mijn kleindochter hier blij kan mee maken”, aldus ‘mammie’ Martine.

De dertienjarige Josephine is al zo lang ze zich kan herinneren fan van de wereldster. “Al van toen Shake It Off uitkwam (in 2014, red.), al was ik toen echt nog heel klein”, klinkt het. In september had haar mama eens gevraagd naar welke concerten ze graag wou gaan. Taylor Swift stond op dat lijstje, maar al snel ontdekten ze dat alle concerten in Europa hopeloos uitverkocht waren. Als alternatief besloot ze dan maar om samen met haar oma naar de verfilming van het concert in de bioscoop te gaan kijken.

Niet durven dromen

“We doen vaak samen uitstapjes. Onlangs waren we op zoek naar iets nieuws om samen te doen: de nieuwe show van Taylor op groot scherm bekijken, was de ideale activiteit”, vertelt Josephine. Dat ze de show toch nog live zou zien, had ze niet meer durven dromen.

“Ik had wel al eens winacties zien passeren, maar ik deed daar niet aan mee. De kans dat je wint, is zo klein, dacht ik altijd”, gaat de jonge fan verder. Haar oma Martine had dezelfde mening, maar toen ze hoorde hoe graag haar kleindochter Taylor Swift live aan het werk wou zien, besloot ze toch haar kans te wagen. “Ik luister elke dag naar QMusic, dus ik had weet van de actie om tickets te winnen voor een van de concerten in Amsterdam. Om Josephine geen valse hoop te geven, had ik niet gezegd dat ik zou deelnemen. Zelf had ik natuurlijk geen verwachtingen, ik had immers nog nooit iets gewonnen via zo’n wedstrijd. Toen ik dan toch in de uitzending terechtkwam en te horen kreeg dat ik maar liefst vijf tickets had gewonnen, was ik echt enorm verrast. Ik wist even niet meer waar ik het had”, lacht Martine.

Ze belde zo snel mogelijk Josephine op, die zich aan het klaarmaken was voor de schooldag.

In shock

“Ik was echt in shock. Eerst geloofde ik het niet helemaal dat mammie effectief vijf tickets had gewonnen. Toen het allemaal was bezonken, moest ik niet lang nadenken aan wie ik de tickets zou uitdelen. Sowieso gaat mammie met mij mee, samen met mama, een tante en een achternichtje. Het wordt een familieactiviteit. Ik heb ook wel vriendinnen die fan zijn, maar ik wou liever niet kiezen wie ik dan wel zou meenemen en wie niet.”

Cornelia Street

Door de talloze filmpjes op sociale media en natuurlijk de Eras Tour-film weet Josephine heel goed wat haar te wachten staat. Zo weet ze ook dat haar favoriete lied Cornelia Street van het album Lover niet in de setlist zit, maar ze hoopt dat het nummer zal gespeeld worden als één van de befaamde surprise songs. Meezingen zal alvast geen probleem zijn, ook niet voor mammie Martine. “Telkens we samen in de auto zitten, legt Josephine liedjes van Taylor Swift op. Ik vind het zeer goeie muziek met mooie teksten, maar de titels onthouden, lukt me minder goed. De film vond ik al prachtig, dat was ook echt een ‘ons’-momentje. Het concert zal sowieso nog veel specialer zijn. Ik vind het spannend maar heb er super veel zin in”, klinkt het bij de trotse oma.

Outfit plannen

Josephine is alleszins ook klaar voor het concert van haar leven: “Ik heb een Pinterestmapje met ideetjes voor een outfit, sowieso zal er veel glitter aan te pas komen. Vorig weekend heb ik ook al vijf friendshipbracelets (een traditie onder de Swift-fans om deze te maken en uit te wisselen tijdens het concert, red.) gemaakt, tegen juli volgens jaar zullen dat er nog veel meer zijn”, klinkt het enthousiast bij de dertienjarige. “Elke keer als ik een filmpje zie moet ik mezelf weer even wakkerschudden. Dan zeg ik echt luidop: ‘OMG, ik ga naar Taylor Swift!’ Te gek voor woorden.”