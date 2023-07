Martijn Dendievel (27) wordt chef-dirigent van Hofer Symphoniker in Beieren

Vanaf het seizoen 2024-25 wordt Martijn Dendievel uit Oostkamp chef-dirigent van de Hofer Symphoniker in het Duitse Beieren. De jonge Belgische musicus, die meerdere internationale prijzen heeft ontvangen, was al regelmatig gastdirigent bij het orkest. Hij zette zijn eerste muzikale stappen op achtjarige leeftijd aan het conservatorium van Brugge en blijft dirigent van het Symfonieorkest Vlaanderen.

Martijn Dendievel (27) zag het levenslicht in Oostende en groeide op in een Oostkampse muzikantenfamilie. Hij is een van de vijf muzikale zonen in het gezin van Kristien Devolder en Guido Dendievel. Zijn moeder is zelf professionele muzikante en was als violiste een kwarteeuw actief bij het Collegium Instrumentale Brugense/Het Kamerorkest. Zij is nu nog altijd pianobegeleider in het Brugs conservatorium.

Vader Guido, ingenieur bouwkunde, werkt voor Picanol in Ieper, maar was als amateurmuzikant actief bij kinderorkest Dievelede en KD De Eendracht. In Oostkampse politieke kringen geniet hij een zekere bekendheid: hij was enkele jaren voorzitter van de plaatelijke afdeling van N-VA.

Van de vijf zonen is enkel Hannes een andere professionele richting uitgegaan. Martijns broer Balder is hoboïst, Jappe is fagottist en Warre speelt trompet. Ondanks zijn jonge leeftijd (15) studeert laatstgenoemde al aan het conservatorium van Brussel trompet en klassieke muziek. Warre werd door de lezers van KW uitgeroepen tot Kinderkrak 2023 voor Oostkamp.

Cello

Martin trok op achtjarige leeftijd naar het Brugs muziekconservatorium, waar hij cello, blokfluit en slagwerk leerde spelen. Hij deed orkestervaring op als paukenist en cellist in verschillende jeugdorkesten en concerteerde in zalen zoals het Konzerthaus Berlin en het Concertgebouw Amsterdam.

Vijftien

Nog voor zijn vijftiende verjaardag werd hij toegelaten tot het Koninklijk Conservatorium Brussel, waar hij vier jaar later een bachelor muziekschriftuur met onderscheiding behaalde. In juli 2022 sloot Martijn zijn master orkestdirectie in de klas van Prof. Nicolás Pasquet en Prof. Ekhart Wycik aan de HfM Franz Liszt Weimar af. Hij bezocht masterclasses bij Bernard Haitink, Iván Fischer, Paavo Järvi en Christian Thielemann.

Van 2016 tot 2020 was hij eerste gastdirigent van het Akademisches Orchester Halle. De voorbije jaren dirigeerde hij onder andere ook het Concertgebouworkest, het WDR Sinfonieorchester, het Gürzenich Orchester, het MDR Sinfonieorchester, de Staatskapelle Weimar, het Antwerp Symphony Orchestra en de Dortmunder Philharmoniker. Hij blijft wel Associate Conductor bij het Symfonieorkest Vlaanderen. Met dat orkest is hij op 5 oktober te gast in het Concertgebouw in Brugge.

Toeval?

Over zijn aanstelling als chef-dirigent van de Hofer Symphoniker – een toporkest uit de stad Hof in het Duitse Beieren – zegt Martijn Dendievel, die dezer dagen in het Duitse Siegburg woont, het volgende: “Ik ben erg blij dat ik in de nabije toekomst mijn relatie met de Hofer Symphoniker kan verdiepen en ik kijk uit naar onze gemeenschappelijke concertervaringen.”

“Voor mij is het bijzonder om vanuit het “kleine België” te mogen doorstoten naar de internationale scène. Ik ben bijzonder dankbaar dat de vraag van de musici zelf kwam. Dat zijn de beste voorwaarden om als dirigent te kunnen werken.

“Zoals zo vaak in het leven komen verschillende dingen samen – toevallig of niet: mijn eerste masterclass dirigeren volgde ik in 2012 aan het Conservatorium van Brussel bij Daniel Klajner, toenmalig eerste gastdirigent van de Hofer Symphoniker. In 2018 dirigeerde ik mijn eerste openbare concert met een professioneel Duits orkest – de Hofer Symphoniker. Zij waren later het eerste orkest dat mij uitnodigde als gastdirigent.”

Geluk

“Sinds 2021 is er een regelmatige samenwerking, en op de vraag of ik als chef-dirigent een nauwere samenwerking met het orkest zou willen aangaan, was er maar één antwoord waar ik niet lang over hoefde na te denken. Het is een groot geluk om te mogen werken met musici die in hun dagelijks leven een grote diversiteit kennen – of het nu op het concertpodium is, in de bak van opera, waar een flexibiliteit bij dynamische en tempoveranderingen vereist is, die mij een grotere artistieke vrijheid geeft, of tijdens het lesgeven.”

“Deze verschillende vaardigheden vormen een uniek ensemble, dat ik met trots mag leiden vanaf seizoen 2024/25. Ik kan ook niet wachten om, naast het dirigeren van de abonnementsconcerten, betrokken te zijn bij muziekeducatie voor jong en oud in samenwerking met de eigen muziekschool van de Hofer Symphoniker. Ik ben de directie en het orkest oprecht dankbaar voor het vertrouwen dat ze mij aan het begin van mijn carrière schenken”, aldus Martijn Dendievel.

Toekomst

Volgens de Oostkampse dirigent staat de klassieke muziek voor de enorme uitdaging om het tempo van een snel veranderende maatschappij te kunnen bijhouden: “De meeste symfonische concerten serveren nog steeds hetzelfde driegangenmenu van een ouverture, een concerto en een symfonie van Beethoven, Brahms of Bruckner.”

“Hoewel dit formaat zijn succes bewezen heeft, en ongetwijfeld in de toekomst moet worden voortgezet, zijn er meer concertformules en programmacombinaties die het verkennen waard zijn, en die kunnen helpen om zowel nieuw publiek aan te trekken alsook het standaard orkestrepertoire te diversifiëren.”

Verhaal vertellen

“Een manier waarop een programmacombinatie vorm kan krijgen, is door middel van het vertellen van verhalen. Een verhaal vertellen met een concertprogramma en van het hele concert een unieke ervaring maken is de sleutel tot het oplossen van het onderbewuste dogma dat een concert enkel “goed” kan zijn met bekend repertoire op het programma. Het publiek bouwt zo geleidelijk het vertrouwen in de artistieke visie van een orkest op.”

“Het verleggen van de focus van een concert naar een bepaald thema creëert de nodige ruimte om zelden uitgevoerde werken in een programma op te nemen, wat cruciaal is voor het uitdiepen van de traditie van de klassieke muziek”, aldus Martijn Dendievel.