Marnixring De Vlaschaard organiseert concert in Avelgem: Steun voor De Kindervriend

Volgende vrijdag, 18 november, organiseert Marnixring De Vlaschaard zijn jaarlijkse culturele activiteit. Dit keer wordt het een hoogstaand concert in de Sint-Martinuskerk met het Universitair Symfonisch Orkest. De opbrengst van de avond gaat hoofdzakelijk naar De Kindervriend Rollegem.

Marnixring De Vlaschaard Avelgem-Zwevegem werd eind april 1984 opgericht en telt leden uit de hele regio. Het is een Vlaamse serviceclub die mensen groepeert van verschillende filosofische en politieke overtuigingen.

Taal en cultuur

“De naam Marnixring verwijst naar de 16de-eeuwse figuur van ‘Philips van Marnix’, Heer van Sint-Aldegonde, die in zijn persoonlijkheid de doelstellingen van de vereniging heeft belichaamd. Die doelstellingen zijn ‘de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap te dienen’. Dat doen we in de eerste plaats door het verspreiden en behartigen van de Nederlandse taal en cultuur”, verduidelijkt Piet Sileghem van de Marnixring.

Marnixring De Vlaschaard werkt ook, samen met de gemeenten Avelgem en Zwevegem, aan een meerjarenproject Het Poëziepad van Avelgem tot Zwevegem. “Door een jaarlijkse poëziewedstrijd wordt het bekroonde gedicht, en het gedicht geschreven door de jaarlijks aangestelde curator van de wedstrijd, gematerialiseerd en krijgen ze een plaatsje op belangrijke plaatsen in Avelgem en Zwevegem”, aldus Sileghem.

De Marnixring is een serviceclub, wat betekent dat men ook oog heeft voor de minstbedeelden. Jaarlijks organiseert men een culturele avond waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. “Voorbeelden van organisaties die al op de steun mochten rekenen zijn Huize Ten Dries in Sint-Denijs, vzw Aniké van Dr. Ann Vercoutere uit Avelgem, de vzw Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen, Kunstwerkplaats De Zandberg uit Harelbeke en De Engelenhoeve.”

Volgende vrijdag staat er opnieuw een culturele activiteit op het programma waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat.

“Het wordt een unieke concertavond met het Universitair Symfonisch Orkest van de KU Leuven. Het orkest bestaat uit studenten die hun passie voor muziek willen delen. In november trekt het orkest eropuit om op diverse plaatsen te concerteren. Zo waren ze al te gast in het Kursaal in Oostende en het Concertgebouw in Brugge.”

De Kindervriend

De opbrengst van de avond gaat hoofdzakelijk naar De Kindervriend Rollegem die in de regio Zuid-West-Vlaanderen een gevarieerde en kwaliteitsvolle zorg, type 2 onderwijs en therapie wil aanbieden aan kinderen met een verstandelijke beperking en hun gezin.

Het muzikale feest begint om 20 uur en kaarten voor het concert, met aansluitende receptie, kosten 25 euro. Ze zijn te bekomen bij de leden van Marnixring De Vlaschaard. (GJZ)

Info: www.mrdevlaschaard.be