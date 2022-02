Marlotte Verhegge (31) treedt in de voetsporen van vader Geert

Koninklijke Harmonie Kunst na Arbeid heeft met Marlotte Verhegge (31) een primeur te pakken. Na 75 jaar strikt de Veldegemse harmonie voor het eerst een vrouwelijke voorzitter. Marlotte volgt hiermee haar vader, wijlen schepen Geert Verhegge, op. “De harmonie is één grote familie. Het is prettig om van zo’n mooie vereniging voorzitter te zijn.”

Marlotte Verhegge woont met haar vriend Joppe Vanhoutte in de Bosserijstraat in Veldegem. Marlotte is hoogzwanger van een eerste dochtertje. Samen met haar zussen Liselotte en Charlotte leidt ze het transportbedrijf Bevertrans dat zijn thuisbasis heeft in de Kruishillestraat in Zedelgem.

Behalve het nakende moederschap neemt Marlotte nog een nieuwe uitdaging op. Ze is namelijk de kersverse voorzitter van de Koninklijke Harmonie Kunst na Arbeid. “Ik heb als voorzitter een eerste vergadering bijgewoond in december 2021. Maar ik ben pas officieel voorgesteld in januari. Ik merkte direct dat het bestuur heel goed en ‘harmonieus’ draait. Het is prettig om van zo’n mooie vereniging voorzitter te mogen zijn. De harmonie is ook één grote familie. Het voelt als thuiskomen”, begint Marlotte. Haar vader Geert was van 2011 tot aan zijn overlijden vorig jaar voorzitter van de harmonie. “In zijn laatste week had ik er papa nog over gesproken. Hij vulde enkele functies in en ik vroeg hoe hij dat zag voor de toekomst. Ook het voorzitterschap bij de harmonie kwam ter sprake en hij zei ‘Zou dat niets voor jou zijn? Maar alleen als je je daar goed bij voelt. Je moet niets tegen je goeste doen’. Maar na zijn dood is dat niet meer ter sprake gekomen. We wilden allerminst dat de harmonie één van ons zou kiezen omdat we ‘dochter van’ zijn. Toch kwam de vraag of één van ons drie het voorzitterschap wou opnemen. Omdat Charlotte al bestuurslid is bij Ferm en Liselotte al in de ouderraad zit en bestuurslid is bij Ondernemend Veldegem, besloten we dat ik ervoor zou gaan.”

Het bestuur van KNA bestaat voorts nog uit Stefaan Pysson, Jos Vanbesien, Willy Maenhout, Daniel Rogiers, Freddy Denys, Peter Pattijn, Matthias Saelens, Geert Yde, Maryke Van Eenoo, Evy Rogiers en Britt Vanbesien.

Op de sax

Marlotte heeft zelf een muzikale achtergrond. “Klopt, ik heb vroeger nog saxofoon gespeeld. Ook nog bij Kunst na Arbeid. Nu is het al vele jaren geleden dat ik nog eens heb gespeeld, maar wie weet wat de toekomst brengt?!”

De harmonie heeft 147 leden en ook heel wat jong geweld vindt de weg naar KNA. “De vereniging leeft, nog meer zelfs dan vóór corona. Ons 33ste lenteconcert heeft dit jaar iets later plaats dan normaal. Door corona mochten we niet repeteren en daarom hebben we ons concert uitgesteld naar zaterdag 25 juni. Op zondag 26 juni zijn er optredens van de majoretten en de drumband. Iedereen is welkom in de Bosserij.”

