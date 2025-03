Marktrock Poperinge opent pop-up café tijdens carnavalsweekend

Van donderdag 27 tot en met zondag 30 maart is er opnieuw heel wat carnavalsplezier te beleven in de Hoppestad. De bekende Kindercarnavalsstoet en de Keikoppencarnavalsstoet, maar ook het Masjer’n, de 3-sterren cafés en een saffelavond staan op het programma. De organisatie van Marktrock Poperinge wil de feestvierders een extra plaats bieden om uit de bol te gaan en opent daarom een pop-up café in zaal De Kring.

Het aantal cafés dat de deuren opent tijdens het carnavalsweekend is – in verhouding met het aantal carnavalisten en feestvierders – niet helemaal eerlijk verdeeld. We zijn dan ook heel blij dat de organisatie van Marktrock Poperinge ervoor koos om een pop-upcafé uit te baten in zaal De Kring. Op zaterdag en zondag kunnen mensen er terecht”, vertelt Lieven Ryckbosch, voorzitter vzw Keikoppencarnaval.

3-sterrencafé

“Tijdens het laatste weekend van maart viert Poperinge Keikoppencarnaval en daar zal Marktrock Poperinge ook haar steentje bijdragen. Wij zullen zaal De Kring omtoveren tot het Marktrock Pop-up Café. We zijn open op zaterdagavond 29 maart en zondagnamiddag 30 maart voor de stoet tot in de hele late uurtjes”, zegt PR-verantwoordelijke Joke Demeyer.

“Enkele leden uit ons bestuur zijn carnavalisten in hart en nieren. Via hen hadden we vernomen dat extra cafés of feestruimte goed van pas zou komen tijdens het Keikoppencarnavalsweekend. We staken de koppen samen en kwamen op het idee van een pop-up. Het Marktrock Pop-up Café zal ook een 3-sterrencafé worden op zaterdagavond. Op zondag zullen we ook Gent-Wevelgem uitzenden.”

Headliner

Wie een bezoek brengt aan het Marktrock Pop-up Café zal ook een naam van de affiche voor Marktrock Poperinge 2025 kunnen ontdekken. “Op vrijdag 29 augustus is er onze afterworkparty met Le Vin vanaf 16.30 uur. Vanaf 18.30 uur zullen er vier bands – waaronder Food Fighters – optreden. Op zaterdag 30 augustus starten we om 15.30 uur met de eerste band. Ondertussen hebben we al enkele namen gelost waaronder K3 en Sylver. Tijdens het carnavalsweekend zullen we onze headliner bekendmaken in ons pop-upcafé”, zegt Joke.

“Dankzij onze sponsors kunnen we een gratis festival blijven organiseren, dus daar zijn we hen zeker dankbaar voor. Onze bar zal ook wat geld in het laatje brengen, maar daar doen we het zeker niet voor. We willen de Poperingse carnavalisten helpen.”