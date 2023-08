Marktrock Poperinge maakt zich klaar voor festivalweekend: “Plezant hoogtepunt van de zomer maken”

Marktrock Poperinge mag op vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus de vakantieperiode afsluiten tijdens de 36ste editie. Op de affiche onder andere tributeband De Kreunaers 2.0, coverband Crystal Moon, #LikeMe, Belle Perez en Gers Pardoel.

De Grote Markt van Poperinge liep vorig jaar vol met 10.000 toeschouwers voor Regi, Metejoor, de KetnetBand, Les Truttes… Het werd een waanzinnige editie. “Cijfers als vorig jaar halen, is een utopie. Vorig jaar was een onbeschrijfelijke editie. Voor dit jaar verwachten we op vrijdag een iets drukkere afterworkparty. We zijn ervan overtuigd dat de Kreunaers en Crystal Moon voor een plezante vrijdagavond zullen zorgen”, zegt Bart Decrock, voorzitter Marktrock Poperinge.

“Voor de zaterdag verwachten we al van vroeg veel volk met #LikeMe en Pauline. Onze opener D:Zine heeft er alleszins ook enorm veel goesting in. We zijn ervan overtuigd dat Belle Perez – eens een nieuwe naam voor Poperinge – de brug kan maken naar de avond waar Gers Pardoel zal schitteren op het podium. Daarna hebben Level Six en dj F.R.A.N.K. de touwtjes in handen om er opnieuw een onvergetelijke editie van te maken”, vult ondervoorzitter Arne Vanhee aan.

Toegankelijk en plezant

“We mikken op vrijdag op een 2.000 bezoekers en op zaterdag een 8.000-tal. Eigenlijk plakken we daar niet graag cijfers op. We willen een breed toegankelijk en plezant hoogtepunt zijn van een fantastische zomer waarbij iedereen nog eens goed uit de bol kan gaan”, klinkt het bij Bart en Arne. “De productie van Regi Live van vorig jaar was één van de beste ooit in Poperinge. Onze klank- en lichtfirma heeft beloofd om er opnieuw een waar lichtspektakel van te maken. Dat mag als een mooi extraatje aanzien worden in combinatie met de sterke line-up.”

“Iedereen – van jong en oud – is welkom en daarop stellen we ook ons programma op af”

Gratis

“Het succes van Marktrock Poperinge is gelinkt aan het gevoel dat mensen bij Marktrock hebben. Marktrock staat al sinds jaar en dag gelinkt aan het vieren van het einde van de zomervakantie. Na de congés nog eens goed erin vliegen. Bovendien maken we het breed toegankelijk door ons gratis karakter. Iedereen – van jong en oud – is welkom en daarop stellen we ook ons programma op af.”

Toegang tot het festivalterrein kan via de Veurnestraat, hoek Gasthuisstraat – Grote Markt – Vlamingstraat en Guido Gezellestraat. “Qua parking raden we aan om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen. Voor wie van wat verder komt, verwijzen we graag door naar de diverse parkings rondom de Grote Markt (Oudstrijdersplein, Burgemeester Bertenplein, Parking Maecke Blyde, Paardemarkt…).”

Deze editie zet de organisatie van Marktrock Poperinge in op duurzaamheid en pakt uit met herbruikbare bekers. © LBR/gf

Herbruikbare bekers

Nieuw dit jaar voor Marktrock Poperinge is het gebruik van herbruikbare bekers. De bezoekers kunnen bij het standje van de drankbonnetjes een jeton kopen die ingeruild kan worden voor een herbruikbare beker. “Bij een volgende consumptie dient deze beker ingediend te worden. In ruil krijgen ze een vers fris pintje in een nieuwe herbruikbare beker. Pils, kriek, wijn & Sint-Bernardus zullen in herbruikbare bekers geserveerd worden. Een herbruikbare beker zal aan de toog ingeruild kunnen worden tegen een jeton, wanneer er bijvoorbeeld overgeschakeld wordt naar een frisdrank.”

De herbruikbare beker of jeton kan terug afgegeven worden, waarbij de waarborg terug bezorgd wordt. Op vrijdag gebeurt dit in de twee togen die open zullen zijn. Op zaterdag zal er een apart inzamelpunt zijn.