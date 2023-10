‘Marktkramer’ Brihang zorgt voor stormloop in Kortrijk: nieuwe plaat ‘Droomvoeding’ meteen uitverkocht

Wie dacht op het gemak eens af te zakken naar de Kortrijkse maandagmarkt om de limited edition van het nieuwe album van de bekende West-Vlaamse rapper Brihang te kopen, is eraan voor de moeite. De “marktkramer” was in een mum van tijd uitverkocht na een stormloop aan fans die al sinds ’s ochtends vroeg stonden aan te schuiven voor de plaat die Brihang letterlijk op de markt bracht.

In de week waarin zijn nieuwe album verschijnt, gaat Brihang in vijf Belgische steden op de markt vanuit een eigen kraampje zijn koopwaar aan de man brengen. De limited edition van zijn nieuwe plaat ‘Droomvoeding’ was alleen daar te koop en dat in een heel beperkte oplage per stad. Hij signeerde ook platen die bij Vinyl Corner werden aangekocht.

Hoewel in een Facebookpost een signeersessie tussen 8 en 13 uur gecommuniceerd werd, was de West-Vlaamse rapper snel uitverkocht. Wie deze gemist heeft, kan woensdag 11 oktober voor zijn laatste markttour terecht op het Remyplein in Leuven.