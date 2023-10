Marktkramer’ Brihang zorgt voor een overrompeling in Brugge

Een bijna niet te overziene rij van fans op de wekelijkse markt op ‘t Zand: daar zorgde Brihang zaterdagmorgen voor. De West-Vlaamse verkocht er zijn pas gelanceerde album ‘Droomvoeding’.

Met ‘Droomvoeding’ brengt Brihang dezer dagen een nieuw album op de markt. En dat mag je letterlijk nemen. Om het album te promoten trekt de West-Vlaming vijf dagen lang als marktkramer het land rond, om zijn nieuw werk aan de man te brengen. Zaterdag, de tweede dag van zijn vijfdaagse, hield hij halt op de zaterdagmarkt op ‘t Zand in Brugge. En net als daags voordien in Gent zorgde de poëtische rapper voor een ware overrompeling.

Drie kansen

Hoewel zijn kraam pas om 8 uur opende, stonden fans al van voor 7 uur aan te schuiven. Zij waren vooral uit op de gelimiteerde elpeeversie van het album, waarvan hij er 175 mee had naar Brugge. Die waren in een mum van tijd uitverkocht. Wie ernaast greep, krijgt nog drie kansen: zondag op de Zuidmark in Brussel, maandag op de Maandagmarkt in Kortrijk en woensdag op het Remyplein in Leuven.