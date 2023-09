Marimba-muzikant Torben weer thuis na avontuur in VS: “Wilde eerst drummer worden”

Zwevegemnaar Torben Vancrayenest is 20 jaar en al heel zijn leven gepassioneerd door muziek. Toen hij voor het eerst in aanraking kwam met de marimba, een soort xylofoon, was hij op slag verliefd. In 2012 nam hij deel aan ‘Belgium’s Got Talent’ en kreeg hij drie ja’s. Zo’n 11 jaar later jaagt Torben nog steeds zijn muzikale dromen na. Hij heeft er net een Amerikaans avontuur opzitten met de showband Spirits of Atlanta.

Als kleine, muzikaal getalenteerde jongen lonkte Torben eerst en vooral naar het drumstel, maar toen hij per ongeluk de marimba ontdekte, kon hij niet meer zonder. “Eigenlijk wilde ik eerst drummer worden, maar nu kan ik eigenlijk totaal niet goed drummen en is het zelfs mijn minste slaginstrument”, klinkt het. Momenteel studeert hij percussie met specialisatie slagwerk aan het Lemmensinstituut in Leuven. Toen hij benaderd werd om bij een showband in Amerika te spelen, was hij onmiddellijk verkocht. Hierdoor werd hij genoodzaakt om zijn examens in juli te verplaatsen naar augustus, maar in ruil voor de American Dream was dit het minste van zijn zorgen.

Showband

Vorig jaar kreeg Torben de kans om deel te nemen met een showband in Amerika, een grote droom van hem. Na vele online audities die startten in februari, mocht hij afreizen naar Amerika. “Showbands in Amerika zijn echt niet te vergelijken met deze in België. Daar leven de muzikanten echt voor hun muziek. Ook zijn ze heel streng voor zichzelf en voor medespelers. Zo leer je ook heel veel en heel snel. We repeteren namelijk drie maanden voor een stuk van twaalf minuten, zodat de uitvoering tot in het kleinste detail perfect is”, stelt Torben.

“We hebben drie maanden gerepeteerd voor een stuk van 12 minuten”

Zo’n avontuur naar Amerika was helemaal niet goedkoop: hij betaalde meer dan 5.000 euro. Voor deze som geld kreeg hij een slaapplaats gedurende drie maanden, eten en trainingen. “Op zo’n repetitie lopen minstens tien juryleden rond die elk foutje horen, waardoor je jezelf overstijgt. Zo hield ik mijn drumsticks wat hoger dan andere leden, waardoor mijn marimba een iets andere klank uitbracht. Daarop hebben ze me aangesproken, zodat we een egaal geluid produceerden.”

Terug in België is het weer aanpassen. De structuur die hij daar drie maanden lang had, valt weg en in plaats van op zijn marimba te spelen, moest hij de afgelopen maand leren voor zijn examens. Torbens grote droom is dan ook om ooit als muzikant met zijn marimba door het leven te gaan. (TV)